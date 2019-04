Georgina Rodríguez eleva la temperatura con sensual foto en un sauna [VIDEO]

Georgina Rodríguez, madre de la última hija de Cristiano Ronaldo, compartió en su Instagram una fotografía donde se le puede ver con ropa deportiva naranja en una habitación de sauna.

"Me encanta terminar mi rutina de ejercicios con una sesión de sauna relajante", compartió la modelo. La publicación tiene más de 300 mil corazones en menos de una hora. Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar: "Lindo", "Te amo", "Reina", "Me encantaría llevar la vida tan dura que lleva esta mujer", "Linda, ya quisiera las envidiosas tener el cuerpazo que tiene", "Guapa", "Hermosa mujer", entre otros mensajes para Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo y la modelo estuvieron de 'mini' vacaciones en Croacia. El futbolista disfrutó de algunas comidas marinas en un lujoso restaurante, el cual pidió que se cerrase para poder tener privacidad.

El dueño del restaurante es Tomislav Đačić, quien preparó una carta especial para el cinco veces Balón de Oro. Georgina Rodríguez y 'Cris' se hospedaron en la Villa Scherezade, la cual tiene un costo por noche de hasta 7.000 euros.

Cinco datos que no conocías de Cristiano Ronaldo

-Su padre admiraba tanto a Ronald Regan, presidente de Estados Unidos, que decidió ponerle "Ronaldo" a su hijo.

-A los cinco años comenzó a jugar con el "Andorinha", un equipo infantil de su ciudad.

-De niño lo llamaban "llorón", porque se le caían lágrimas cuando no le pasaban el balón o fallaba un gol. Hoy Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol mundial.

-Trabajó de recogepelotas cuando estaba en las divisiones menores del Sporting Club de Lisboa.

- Cristiano Ronaldo no bebe alcohol ni fuma cigarrillos.