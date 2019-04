"Korina Rivadeneira está embarazada", según Reinaldo Dos Santos [VIDEO]

Korina Rivadeneira y Mario Hart ya se encuentran esperando a su primer hijo, según aseguró Reinaldo Dos Santos en el programa 'En Boca de Todos'.

El popular 'Profeta de América' se comunicó con el programa de América TV por medio de un enlace vía microondas para hacer el impactante vaticinio sobre el posible embarazo de la modelo venezolana.

Ricardo Rondón fue el primero en interrogar a Dos Santos. "¿Tendrán un bebé este año sí o no?", le preguntó, tras lo cual este predijo que la pareja tendría no uno sino dos herederos. "No van a tener un bebé, van a tener dos bebés", afirmó. "Yo creo que ella se embaraza en este 2019", añadió el vidente.

Estas declaraciones sorprendieron a Mario y Korina, quienes escuchaban atentamente a Reinaldo Dos Santos desde otro enlace vía microondas. Es por ello que el propio Mario Hart se mostró interesado en saber si tendría mellizos o gemelos. "¿Van a salir mellizos o gemelos?", cuestionó, y en seguida el pitoniso le indicó "No, va a salir uno y en seguida viene el otro".

Reinaldo Dos Santos dejó anonadados a todos los conductores de 'En Boca de Todos' y a los exintegrantes de 'Esto es Guerra' cuando Rondón insistió en que revelara si la modelo ya estaba gestando. "¿Se embaraza o ya está embarazada?", le consultó el presentador. "Yo creo que ella ya está embarazada", respondió el 'Profeta de América', tras lo cual Mario Hart y Korina Rivadeneira hicieron gestos de enorme sorpresa y además se lanzaron algunas miradas complices que confirmarían las palabras de Reinaldo Dos Santos.