Kate del Castillo filtra por error escena de 'La Reina del Sur 2' [VIDEO]

Acabó la espera para el estreno de 'La Reina del sur2'. Kate del Castillo, por error, expuso parte de las grabaciones de la producción de Telemundo que vienen realizando en Moscú, Rusia.

Usuarios de redes sociales se emocionaron al conocer que Kate del Castillo sigue rodando la narco-serie; sin embargo, detalle en el video ha generado distintas reacciones, pues la actriz mexicana comparó el desayuno que suelen comer en dicho lugar con la arepa colombiana, excepto por el vodka y la mermelada de frambuesa.

"¿Qué tal este desayuno de Reina que me tenían en Rusia? ¿Cómo desayunan mis reinas en este día del gran estreno de 'La Reina del Sur'? Las espero esta noche a las 10 p.m sólo por Telemundo", escribió Teresa Mendoza, persona de la ficción de la narco-serie.

"Esto es un poco caótico, estamos en un restaurante-café aquí en Moscú y me trajeron, porque estamos haciendo una escena cuando estoy buscando a Oleg, un desayuno típico de Moscú. Es rarísimo lo que desayunan", se le escucha decir a la mexicana en la primera parte del video que ha dividido a sus seguidores venezolanos y colombianos.

Nuevo avance de 'La Reina del Sur 2'

"Esto es como si fuera una arepa, una arepa colombiana, es así más o menos. Luego esto es mermelada de frambuesa, esto es como una crema, esa crema batida muy raro. Esto es una hueva no se de qué y esto es un pescado blanco que no sé, todavía no logro entenderles qué pescado blanco con un pepinillo. ¡Qué raro desayunan!", agregó Kate del Castillo.

Tras la comparación del desayuno de Moscú, el cual tenía una harina con forma de arepa, Teresa Mendoza generó enfrentamientos entre sus admiradores de redes sociales, sobre todo por la procedencia originaria de ese aperitivo.

"La arepa es venezolana", "La arepa es de toda Latinoamérica, sino que las cocinan diferente. Aquí no vengan a decir que es venezolana", "Solo quería opinar: la arepa es venezolana", "A ella le pareció que la arepa se parece a la colombiana, ¿qué con eso?", "La arepa es colombiana. Quien vive en Colombia sabe eso", se aprecian algunos textos en Instagram.

'La Reina del Sur 2' tiene el estreno mundo hoy (22 de abril) a las 10 de la noche a través de las pantallas de Telemundo.

'La Reina del Sur 2': Kate del Castillo genera polémica por filmación en Moscú, Rusia