Actriz rusa, Irina Baeva, se corona como la Reina del Mar en medio de críticas

Irina Baeva surgió en medio de la polémica al confesar su relación con el actor mexicano Gabriel Soto y recientemente tras su coronación como la Reina del Mar en Tamaulipas.

La lluvia de críticas no se hicieron esperar respecto a su nacionalidad extranjera, pues la corona se colocó en las playas de México a cargo de las autoridades del lugar en una ceremonia formal.

El acto se llevó a cabo en la tarde del sábado en la playa Bagdad en Matamorros, México. El presidente municipal y su esposa colocaron la corona en la cabeza de Irina, quien emocionada no dejó de sonreir.

Luego, la actriz hizo un desfile para los presentes en la orilla de la playa. Hubo gente que la apoyó con aplausos pero también quienes la abuchearon por su origen.

Estos fueron algunos de los comentarios que Irina recibió en las redes "Ay muchas mexicanas hermosas por qué una rusa". "Reina de una playa mexicana? A qué se debe si ella ni es mexicana". "A las brujas malas las coronan pero ni así harán que las quieran".

Además, la actriz rusa publicó un video celebrando su nuevo título con la canción 'I want to, i got it' de Ariana Grande y los usuarios relacionaron el mensaje con una indirecta para la ex pareja de Gabriel Soto, Geraldine Bazán.