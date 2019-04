Susy Díaz paraliza Instagram con polémica foto en plena misa por Semana Santa

La popular Susy Díaz suele cautivar a sus miles de fans en Instagram con curiosas publicaciones donde muestra las actividades que realiza en su día a día.

La excongresista acostumbra mostrar imágenes de sus proyectos personales, pero también se da tiempo para difundir videos y fotografías de sus viajes dentro y fuera del país a través de su cuenta oficial en la citada red social.

En esta oportunidad, en plena Semana Santa, la mamá de Florcita compartió una foto en la iglesia, donde aparece arrodillada, aparentemente rezando, mientras sostiene un manojo de ramos. "Santificando las fiestas", fue la frase que utilizó Susy en Instagram, junto a la publicación que llamó la atención de sus miles de seguidores, quienes le escribieron comentarios expresándole su aprecio a la rubia.

Cabe precisar que hace tan solo unas semanas, la polémica Susy Díaz también sorprendió a sus fans al publicar imágenes de lo que fue su bautizo en el río Jordán en Israel.

"Ceremonia de mi bautizo en el río Jordán", "En el Río Jordán ya bautizada que lindo", Ingresando al Río Jordán para mi bautizo", "El padre me quería exorcizar pero felizmente me bautizo que lindo", "Preciso momento que el padre me quería sumergir pero me dio miedo", fueron algunas de las citas que usó la exparlamentaria en Instagram para acompañar las fotos del antes, durante y después del emotivo momento que vivió al ser bautizada.

En dicho evento, Susy Díaz estuvo acompañada por su pareja, el empresario Walter Vega Obregón, quien es 25 años menor que ella.

Susy Díaz se bautiza en el río Jordán