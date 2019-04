Pancho Rodríguez y Spheffany Loza se separan por creencias religiosas

Spheffany Loza y Pancho Rodríguez vuelven a estar en boca de todos debido a reciente decisión que tomó la hermana de Melissa Loza. La exparticipante de 'Esto es Guerra' dejó solo al chileno por las festividades de Semana Santa.

Luego que ambos estuvieran viéndose de manera reiterada en diversos lugares, usuarios de redes sociales indican que la reconciliación de ambos es cuestión de tiempo.

"Me voy a ir donde mi familia, a disfrutarlos, ya que no los veo así no más. Yo tenía mis planes hace un tiempo", expresó la hermana de Melissa Loza.

Al ser intervenida por las cámaras del programa 'Válgame Dios', Spheffany Loza no dudó en responder sobre sus futuras posibilidades junto a Pancho Rodríguez.

"Vamos a ver qué pasa", manifestó la exparticipante de 'Esto es Guerra', dejando que los rumores sobre la posible oportunidad que se está dando con el chileno.

En otro momento, la modelo utilizó su perfil de Instagram para dejarle un mensaje de reflexión a sus fans. "Hay que ser felices, no perfectos. Que estos días sean de reflexión y nos ayude a ver la vida de otra manera. Feliz Semana Santa", se lee en su reciente publicación de redes.

En tanto, Pancho Rodríguez refirió que aprovechará estas festividades para darse un respiro de la fuerte competencia que tiene en el reality de América TV.

"Voy a ir lo más probable a la playa porque quiero descansar, la competencia está demasiado dura", argumentó el capitán de los 'retadores'.

Finalmente, el participante de 'Esto es Guerra' reveló que mantiene una buena relación con Spheffany Loza y que sí tenía conocimiento de su viaje por Semana Santa.

