Ivy Queen destruye a Karol G tras menospreciar su trayectoria en el reggaetón

¡Se pronunció! Luego que Anuel AA, novio de Karol G, señaló que Ivy Queen ya no es la 'Reina de reggaetón', se viene difundiendo un video en que la cantante puertorriqueña habló de su colega colombiana y de Natti Natasha.

Según se pudo ver en el video, Ivy Queen se mostró muy pausada ante otras preguntas sobre su vida artística, pero cuando le consultar por Karol G, ella no tuvo reparo en dar un consejo a la intérprete de 'Mi Cama'.

"Las cantantes como Natti Natasha y Karol G no han tenido quien les cocine un buen mofongo o no se han comido un buen mofongo. Tienen que ir a Puerto Rico mis hijas y probar el mejor", expresó Ivy ante la pregunta de una reportera de WaluTV Media.

Por otro lado, Ivy Queen se refirió al machismo en la industria musical. "Lo más difícil de esta carrera es lidiar con el machismo porque todavía lo hay. Hay más presencia femenina, pero los hombres siguen dominando los movimientos", señaló la 'Reina del reggaetón'.

"Perdonen, pero así soy yo. Así he vivido y no puedo cambiarlo, quiero que me recuerden así y así quiero ser celebrada. I'm sorry", agregó la cantante.

Ivy Queen le responde a Karol G

Anuel AA atacó a Ivy Queen, la 'reina del reggaetón'

El cantante de trap atacó a Ivy Queen a través de su cuenta oficial de Instagram, donde le recordó que ya no es más la 'reina del reggaetón' porque según Anuel AA, sus canciones ya pasaron de moda y no suenan en la radio.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón, los números no mienten" escribió en su historia el puertorriqueño.