¿Carloncho no olvida a Rosángela? Locutor se emociona al recordar su primer beso

Carloncho, quien tuvo un sonado romance con Rosángela Espinoza, confesó si es que la bella modelo fue quién le dio su primer beso. La revelación del locutor radial sorprendió a más de uno.

El conductor de 'En Boca de Todos' hizo estas impactantes declaraciones cuando fue entrevistado por Angie Arizaga para el programa 'La Previa si va a salir'.

"El primer beso nunca se olvida, pero yo lo he olvidado", manifestó Carloncho en el programa de América TV, tratando de recordar aquel importante momento en su vida.

Tras ello, la popular 'Negrita' le preguntó "¿A qué edad fue tu primer beso?", a lo que el animador respondió "Yo he sido medio monse, mi primer beso fue a los 17 años". Entonces, la exenamorada de Nicola Porcella le dijo al locutor "No me digas que con Rosángela". Al escuchar esto el presentador soltó una risa y le contestó "No seas abusiva", dejando en claro que su primer beso no fue con la autodenominada 'Chica Selfie'.

Después de esta revelación, la integrante de 'Esto es Guerra' le preguntó al animador si es que alguna vez le habían robado un beso y este respondió afirmativamente. Finalmente, el exenamorado de Rosángela Espinoza dio a conocer que ha tenido malas experiencias con besos, pero aseguró que cuando existe química este inconveniente se pasa por alto.

