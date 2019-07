Game of Thrones: Mira a los famosos que aparecieron en la serie de HBO [VIDEO]

Luego de ocho años, la exitosa serie 'Game of Thrones' llegará a su fin. La producción de HBO ha contado durante toda su emisión, con la participación de famosos personajes y aquí te presentamos una lista de los más resaltantes.

1. Ed Sheraan

El intérprete de 'We found love' apareció en la séptima temporada de 'Game of Thrones' para interpretar a un soldado Lannister, quien alimenta a Arya Stark. Durante su participación, el músico británico entona la canción 'Hands of Gold', tema que aparece en el libro de George R.R. Martin, 'Storm of swords'.

2. Will Champion

En la tercera temporada de la serie e HBO, el baterista de la agrupación británica Coldplay formó parte del capítulo donde ocurre 'La Boda Roja'. En dicho episodio, Champion dio vida a un músico que tocó The Rains Of Castamere.

3. Mastodon

Brann Dailor, Bill Kelliher y Brent Hinds, integrantes de la banda de rock Mastodon participaron en 'Juego de Tronos' en dos oportunidades. La primera fue en la quinta temporada, cuando Jon Snow mata a un "Caminante Blanco" y la segunda, en la séptima temporada, donde formaron parte del ejército de 'El Rey de la noche'.

4. Gary Lightbody

El vocalista y líder de la banda irlandesa de pop rock Snow Patrol tuvo un ligero cameo en la tercera temporada de 'Game of Thrones'. Gary Lightbody apareció como uno de los soldados Bolton y entonó la canción "The Bear and the Maiden Fair".

5. Sigur Rós

La banda irlandesa Sigur Rós se presentó en el segundo capítulo de la cuarta temporada del programa de HBO para tocar en la boda de Joffrey Baratheon con Margaret Tyrell. La agrupación también formó parte de la banda sonora en esta temporada con el tema 'The Rains Of Castamere'.

6. Neil Marshall

Durante la cuarta temporada de la 'Juego de Tronos', el reconocido cineasta ingles Neil Marshall se presentó como un arquero en la batalla para defender a Castle Black.

7. Of Mosters and Men

La banda de indie folk se hizo presente en la sexta temporada de 'Game of Thrones' en el capítulo titulado 'The Door'. En dicho episodio, representaron una obra de teatro en memoria al padre de Arya Stark.

8. Wilko Johnson

El guitarrista y compositor británico, fundador de la banda Dr. Feelgood, participó en la serie producida por HBO. Johnson dio vida al verdugo Ilyn Payne durante cuatro episodios: 'The Kingsroad', 'Baelor', 'Fireand Blood' y 'Blackwater'.

Tráiler de 'Game of Thrones' - Temporada 8