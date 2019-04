Ex de Johnny Depp, revela con detalles el infierno que vivió al lado de actor

Johnny Depp, vuelve a protagonizar, nuevamente, los titulares y no precisamente por sus logros profesionales, sino porque acaban de salir a la luz la declaración que hizo su ex, Amber Heard, quien lo denunció por agresión física y psicológico, lo que, naturalmente, derivó en el divorcio. Aquella vez, ella reveló que el protagonista de 'Piratas del Caribe' la golpeó y la arrastró del cabello varias veces. Además, trató de ahogarla y asfixiarla.

Ante ello, el actor no se quedó tranquilo y la demandó por difamación por una suma de cincuenta millones de dólares. Por ese motivo, la actriz fue citada a declarar para ratificar sus dichos. Según ha informado Page Six, que tuvo acceso a la declaración de Heard, la actriz ha expresado que Depp abusaba de las drogas y el alcohol con frecuencia, y ello derivaba en situaciones en las cuales la maltrataba: "Se convertía en una persona totalmente diferente, solía ser violento y delirante. Llamábamos a esa versión de él, Johnny el monstruo".

Además, reveló otros episodios asegurando otras circunstancias en las que aseguró sufrir agresiones por parte del actor. Por ejemplo, en diciembre de 2015, en la habitación de un hotel, relató que Johnny comenzó a golpear las paredes y le tiró con una jarra. "Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados". Tras ese terrible momento, le dio al actor que todo entre ellos había terminado y recibió un cabezazo como respuesta. Hasta el momento, ni el actor ni su representante se han pronunciado.