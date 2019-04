Tatiana Astengo: "No me interesa conquistar a nadie por el estómago"

Tatiana Astengo, el nuevo 'jale' de 'De vuelta al barrio', estará este domingo con Ethel Pozo y Yako Eskenazi, en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', donde además de lucirse entre ollas y cucharones, revelará entretelones de su llegada a la producción de América Televisión, donde su personaje, Elvira, está dando de qué hablar.

"Estamos muy contentos todos, hemos tenido la gran noticia de que nos ha ido muy bien en el estreno y estamos muy animados porque los capítulos que se vienen estarán aún mejores. Espero mucho juego, diversión, exploración, hacer cosas diferentes para el público", dijo la destacada actriz de cine y teatro. Sobre Elvira, .dijo " Para mi no es una villana, quizá la gente la vea así pero para mí no lo es, para mí ella viene a reclamar lo que le pertenece y cuando uno reclama lo que le pertenece no es villana; es la mirada de la otra parte".

Enfundada en mandil, la actriz se animó a comentar cómo la pasó en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', que se verá este domingo en la noche, señaló "Yo pensé que la iba a pasar peor porque no sabía qué plato me tocaría preparar, pero estuvo bien, estuvo divertido. Además, aprendí a prepara a la rápida un plato nuevo, es que la mamá que me guió me dio indicaciones precisas y yo resolví con la presión del tiempo porque sé cocinar. ¿Si he conquistado con el estómago? No me me interesa conquistar a nadie, ni por el estómago ni de ninguna otra manera. Hay que conquistarse a uno, primero". La actriz, tiene pendiente el estreno de 'Nobleza obliga', bajo la dirección de Javier Fuentes-León, el mismo de 'Distrito Salvaje', quien precisamente la invitó a participar con un pequeño rol en la historia que se encuentra en Netflix.