Magaly Medina respalda testimonio de joven contra Vicente Pastor

La periodista Magaly Medina volvió a tocar el tema de la ‘Fiesta del horror’, luego de que Faruk Guillén fuera este martes a rendir su manifestación a la Fiscalía de Mala, donde se defendió de la acusación de abuso sexual que interpuso en su contra Claudia Meza, la actual Miss Trujillo.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ pidió a la producción que dé a conocer un comprometedor audio de Faruk, con el que se comprueba que el amigo de Nicola Porcella intentó manipular a Daniela Arroyo.

Tras expresar su molestia y preocupación por todo lo que tiene que pasar la Miss Trujillo, la periodista comparó el caso de Meza con el de una joven ciudadana que denunció a su excompañero del colegio Markham de abuso sexual.

Vicente Pastor rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual

Tras cumplir la mayoría de edad, Vicente Pastor decidió dar la cara en el programa ‘Día D’ y se defendió de la acusación de Mackenzie Severns, quien fue su compañera en el exclusivo colegio ubicado en Miraflores.

‘‘Estos meses han sido muy difíciles para mí porque no he podido salir a los medios, ya que era menor de edad. Ahora que he cumplido la mayoría recién estoy saliendo. No he podido concentrarme en el colegio y muchas cosas, ¿no?’’, así Vicente Pastor inició su defensa.

Luego de que Severs dijera que Vicente Pastor la dopó y la violó en una fiesta que tuvo lugar en la última noche de su intercambio que hizo entre su escuela, ubicada en Estados Unidos, y el colegio Markham; el presunto aclaró el tema. ‘‘Lo que pasó fue que tuvimos relaciones y los dos estuvimos de acuerdo en todo momento. Yo cometí un grave error y fue contarle a mucha gente en la fiesta que tuvimos esa relación cuando ella específicamente me dijo que no lo diga’’ agregó sobre lo que le habría motivado a Mackenzie a realizar una supuesta denuncia falsa.

El supuesto sobrino de Aurelio Pastor sostuvo que para la joven quizá acusarlo de violación ‘‘fue su única opción’’ ya que creyó que estaba embarazada; no obstante, la menor y sus padres aseguraron que entre ellos existe mucha confianza.

Vicente indicó que la denunciante nunca le dijo que no: ‘‘En todo momento estuvimos hablando, hubo comunicación’’. Ante ello, la extranjero explicó que si bien sí hubo besos en un momento, ella le terminó pidiendo que se detuviera.

Finalmente Vicente Pastor le envió un mensaje a la menor. ‘‘Mackenzie, por favor, deja de mentir’’.