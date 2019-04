Justin Bieber escribe conmovedor poema a su esposa Hailey Baldwin

Hace unos días, el cantante canadiense Justin Bieber preocupó a sus seguidores al aparecer demacrado durante su terapia para superar su depresión, pero al parecer el ídolo pop se encuentra mejor.

En medio de su tratamiento, Justin Bieber se dio un tiempo para mostrar su agradecimiento a su esposa, la modelo Hailey Baldwin, por el apoyo incondicional le ha brindado en uno de las etapas más difíciles de su vida.

El ídolo del pop de 25 años utilizó su cuenta de Instagram, donde le siguen más de 108 millones personas, para demostrar el gran amor que siente por Hailey Baldwin mediante un poema con tintes religiosos.

En su poema, Justin Bieber considera a Hailey Baldwin, de 22 años, su "alma gemela" y hasta la llama “la mayor creación de Dios”.

"El sol se pone sobre el abismo igual que yo caigo ante tus labios. Las olas rompen en la orilla. Mi amor por ti crece más y más. El sonido de los grillos como meditación. Pienso en ti, la mayor creación de Dios, mientras caigo en este estado de dicha. Sopeso cómo consigues ser mi única y verdadera alma gemela", expresa el exnovio de Selena Gomez en su publicación que en menos de un día logró más de cuatro millones de likes.

"Mi vida es una película que ambos protagonizamos. Y hablando de estrellas, empiezo a vislumbrar algunas. Iluminan el cielo, me recuerdan mi libertad, cuan grande y vasto es el mundo que nos rodea. Así que le doy las gracias a Dios porque nos habíamos perdido pero él nos ha encontrado. Y escribo este poema con él siempre en mente", añadió el joven que ha sido vinculado con una iglesia pentecostal australiana a la que suele acudir en Nueva York.

Además de su poema que ha causado diversas reacciones, Justin Bieber compartió una fotografía de su esposa en blanco y negro y en ropa interior con la torre Eiffel de París detrás.

El intérprete de “Baby” y “Sorry” también aprovechó la publicación para mostrar indicios de que sus problemas de salud ya no son tan complicados. "Las cosas entre nosotros mejoran con el tiempo. ¡Cada día me enamoro más de ti! Has caminado de mi mano mientras sigo conectando con mis emociones, mi mente, mi cuerpo y mi alma. Me has dado fuerza, apoyo, ánimo y alegría. Y quiero honrarte públicamente y recordarte que lo mejor está por llegar".

Semanas atrás, Justin Bieber reveló que iba a hacer una pausa en su carrera musical, pese a que no saca un disco desde 2015.