¿Ivana lanza indirecta a Farfán con sensual publicación en Instagram? [VIDEO]

Ha pasado poco más de un mes que la mediática relación entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe llegó a su fin, pero su corto romance habría dejado “marcada” a la chica reality, debido a una de sus recientes publicaciones. Pese a tener desactivados los comentarios, lo fans arman polémica en redes.

A través de su cuenta personal de Instagram, la ex de Mario Irivarren compartió una sensual fotografía luciendo un bikini de color amarillo recostada en un yate, nada más y nada menos que en las playas de Dubai.

Ivana Yturbe compartió una de las decenas de postales que habría dejado el viaje obsequiado por Jefferson Farfán, en la denominada ‘Foca Tour’ en la que visitó los lugares más ostentosos de las siete ciudades que conforman los Emiratos Árabes.

Este detalle de la integrante de ‘Esto es Guerra’ empezó a tener repercusiones en Instagram y es que muchos de sus seguidores consideraron que “ella todavía no supera la relación que tuvo ‘La Foquita’.

Por otra parte, Ivana Yturbe, ex pareja de Jefferson Farfán fue duramente criticada en la víspera y es que en el último programa de ‘Esto es Guerra’ fue salvada de la eliminación lo que provocó una ola de críticas entre los usuarios de Instagram. “Deberías ser consiente y renunciar. No te das cuenta que por ti pierden punto, no naciste para esto da un paso al costado y vete”, “Eres una pésima competidora, no mejoras”, “Ivana en buena onda, vete de EEG. Eres la más débil”, fueron los comentarios que recibió la ‘princesita inca’.

Ampay de Ivana Yturbe con Mario Irivarren