Joaquin Phoenix habló de la dieta extrema que siguió para encarnar al nuevo 'Joker'

Convertirse en el nuevo Joker no es fácil, y esto lo sabe bien el actor Joaquin Phoenix, quien tuvo que someterse a una dieta extrema para perder peso y darle un rostro sombrío al villano de DC Comics. En el tráiler de la película 'The Joker' se puedo ver el desgastado aspecto del artista tras sufrir drástico cambio de look .

Joaquin Phoenix, nominado tres veces al Óscar, ganador de un Globo de Oro, un Grammy, entre otros premios más; tuvo que transformar su apariencia para la película 'Nunca estarás a salvo' y luego volver nuevamente a seguir una dieta para darle vida al supervillano Joker.

En una reciente entrevista para el medio Inquirer, el actor de 44 años habló sobre la dieta extrema a la que se sometió para encarnar al nuevo Joker, donde confesó que fue "horrible" seguir una rutina de alimentación de bajas calorías.

"Por supuesto, es muy complicado perder peso, pero haces lo que es necesario para interpretar el personaje.", contó Joaquin Phoenix sobre su experiencia en la actuación respecto a los drásticos cambios físicos que ha afrontado.

Además, recalcó que la primera vez que perdió peso fue extremadamente difícil, pero "ahora que la sensación de hambre es algo familiar, da respeto", refiriéndose a lo que hizo para ser Arthur Fleck, nombre del Joker en la película de DC.

El primer detalle que notaron los fans de 'El Guasón' en el tráiler fue la extrema delgadez Joaquin Phoenix, donde sus rasgos faciales están demasiados marcados y ni qué decir de su anatomía. En la entrevista también contó un dato que pocos sabían de su preparación física antes del rodaje.

Antes de filmar 'The Joker', el actor norteamericano, nacido en Puerto Rico, pasó un mes alimentándose de todo. “Engordé 4 o 5 kilos antes de comenzar a perder peso porque sabía que tenía que ponerme a dieta para el personaje. Me pasé un mes comiendo de todo lo que no debía para después comenzar con la dieta, aunque sé que es una estupidez”, reveló.

Así lucía Jeoaquin Phoenix en agosto de 2018, a pocos días de comenzar el rodaje de Joker.

Así luce Joaquin Phoenix a escasos días de comenzar el rodaje de la película del #Joker. pic.twitter.com/2kXKEtXKaZ — Club DC Comics Spain (@ClubDCComicsESP) August 31, 2018

Tráiler oficial de Joker

¿Cuándo se estrena la película Joker?

El largometraje inspirado en el supervillano de DC Comics tiene proyectado estrenarse el 4 de octubre de 2019 a nivel mundial. Joker no forma parte del Universo Cinematográfico de DC, sin embargo, revelará muchos detalles sobre los orígenes del genio del crimen de la ciudad Gótica. Además, también se verá el encuentro entre Arthur Fleck y Bruce Wayne (Batman de niño).