Tatiana Astengo: “Había que ponerle oscuridada la serie”

Para la tercera temporada de ‘De vuelta al barrio’(desde este martes), la producción convocó a Tatiana Astengo para interpretar a ‘Elvira’, una peruana que ha radicado en España y que, según la actriz, traerá un poco de “oscuridad” a la serie ambientada en los setenta. Al igual que en ‘Al fondo hay sitio’, tendrá una rivalidad con el personaje de Mónica Sánchez, ‘Malena’, pero esta vez por un tema de justicia.

“Había mucho color, había que ponerle un poquito de oscuridad, ¿no? ‘Elvira’ viene de lejos, con su cultura mezclada, nació en Perú pero se la llevaron y no ha pasado una buena vida que digamos. Pasó penurias, no ha tenido la economía muy estable y ahora viene por lo que es suyo. Nadie la buscó y ‘Malena’ vivió tranquilamente con su madre con algo (la casa) que no les pertenecía”, adelantó en la conferencia de prensa que ofrecieron en Pachacámac.

En el set la actriz hizo un peculiar ingreso bailando flamenco. De hecho, Astengo volverá a su faceta de intérprete y cantará uno de los temas de la serie. “Me han hecho cantar un tema que va a ser parte del personaje. Nunca en mi vida había cantado flamenco”.

Tal como sucedió con ‘Reina Pachas’, la actriz contó que le está poniendo su sello personal. “¿Villana? Cada uno lo verá como la quiere ver. Este personaje también es fuerte, pero es diferente. Este tiene mucho humor, tiene contradicciones, también tiene problemas (se señala la sien). Ya verán”.

Astengo contó que fue convocada cuando grababa la serie ‘Distrito Salvaje’ de Netflix. “Con Gigio (Aranda, el guionista) estábamos viendo. Luego vine a Lima para la nueva película (Nobleza obliga) de Javier Fuentes León, cuadramos lo tiempos y así fue. Sí extrañaba la televisión, claro, es un trabajo duro”. Según la actriz, la serie está siendo vista más por jóvenes y por eso le dio un consejo al equipo: “Yo he venido a decirle a Gigio que juguemos un poco con el terror”.

Además, ‘De vuelta al barrio’ adelanta que habrá un triángulo amoroso entre Paul Martin, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo. En uno de los videos se ve al personaje de Mónica Sánchez empezando a vivir su soltería. “Habrá novedades en su vida, en su casa, en el amor. Definitivamente aburridos no vamos a estar los actores y menos el público. Creo que esta temporada viene mucho más recargada de humor, además con dosis de drama e intriga”, dijo Mónica Sánchez.

De otro lado, al elenco que reúne a los primeros actores Yvonne Frayssinet, Ana María Jordán, Teddy Guzmán y Adolfo Chuiman, se suma el novel Yaco Eskenazi, quien tuvo personajes en las producciones de Michelle Alexander. Esta vez será hermano en ficción de Tatiana Astengo. ❖