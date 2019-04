Carlos Cacho demandará a Angie Jibaja tras fuerte acusación en su contra

Carlos Cacho salió con todo y tomó acciones legales contra Angie Jibaja, quien indicara que fue el maquillador el que le diera droga por primera vez. A través del programa 'Válgame Dios', la 'chica de los tatuajes' realizó la fuerte acusación contra el profesional del estilismo.

"Tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me dijiste. Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez", indicó Angie Jibaja, luego que el estilista señalara que ella era una "enferma mental".

Ahora, el también conductor rompió su silencio e indicó que habló con su abogado para demandar a la 'chica de los tatuajes' por difamación.

"Ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda", sentenció Carlos Cacho en su programa de Exitosa.

Asimismo, manifestó que Angie Jibaja no forma parte de su entorno, nunca fue amiga y nunca para con ella.

"No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo. Eso con tu gente, conmigo no. Eres un títere de las personas que, muchas veces, mueven los hilos en televisión", comentó el maquillador.

Ayer (3 de abril), a través de sus historias de Instagram, Angie Jibaja acusó a Carlos Cacho de ser quien la inició en el mundo de las drogas.

"Nunca me voy a olvidar la primera vez que me invitaron esa porquería y fuiste tú, sin importarte que era solo una niña", se lee el texto que dejó la 'chica de los tatuajes'.

