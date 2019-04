Sheyla Rojas: testigo revela por qué fracasó los 'Shey shoes' [VIDEO]

Sheyla Rojas continua en boca de todos luego que Pedro Moral dejara entrever que su ex es una persona interesada. Ahora, una testigo clave pone en aprietos a la también empresaria.

Todo inició por la denuncia que hizo la hermana de Pedro Moral a través de redes sociales, donde dejó el siguiente mensaje: "¡Pedro invirtió exactamente eso! Invirtió y más...pagó cosas que no debía de pagar ni le correspondían, no sé qué cuento le diga ella pero mira EVDLV y de paso dile a Sheyla que en vez de decir que mi hermano le debe plata, me pague a mí los S/20,000 que me debe de sus zapatos Shey Shoes que me dejó colgada, gracias".

Tiempo después, una extrabajadora rompió su silencio y reveló detalles del por qué fracasó la línea de zapatos 'Shey shoes'.

"Muy fácil es decir, a como eran Shey Shoes no se vendieron porque ella no hizo su promoción....Es muy fácil porque si tú tienes un negocio y quieres sacarlo adelante, lo sacas adelante (...) No es que sea su minita de oro por tener el nombre e Sheyla rojas o Pepita Juárez", se le oye decir a la testigo de nombre Cristina en la primera parte de la entrevista.

Sin embargo, Pedro Moral, en la pasada entrevista de 'El valor de la verdad', dejó entrever que el negocio con la encargada de marketing fue distinta.

"Pero ahí si le dije, no vas a ganar plata. Cuando la empresa crezca, ahí vas a ganar un sueldo. Aceptó, hizo las fotos, una vez colgó algo y nunca más colgó nada", declaró el ex de Sheyla Rojas.

Por su parte, la extrabajadora de la conductora de 'Estás en todas' indicó que sí había colaboración para el progreso de 'Shey shoes'.

"Ella ha ido al local, ha hecho transmisión en vivo, historias, subía fotos en su Instagram; yo creo que hizo dos veces sesión de fotos...no, tres veces y cuando iba al canal hacía las pasarelas con los zapatos. Mandaba las fotos, entonces en cuanto a eso si había un respaldo de una persona que tu le mandas un regalo y lo que va a promocionar", acotó.

Además, la testigo clave reveló que Sheyla Rojas no era la dueña de la línea de calzado, sino que le pertenecía al empresario, la hermana y el cuñado de Pedro Moral. Cuando la relación de la modelo fracasó, la encargada de marketing fue despedida.

