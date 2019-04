Daniela Darcourt en televisión nacional: “Me encanta Paolo Guerrero”

La cantante peruana Daniela Darcourt hizo un espacio en su recargada agenda y visitó el programa ‘Mujeres al mando’, donde hicieron un ‘recordaris’ sobre su trayectoria artística que inició desde los ocho años.

En entrevista con Magdyel Ugaz, Karen Schwarz y Jazmín Pinedo, la intérprete de salsa respondió a las preguntas que le hicieron y eligió entre las opciones que le dieron en el juego “¿Qué prefieres?”.

“Pasan los jugadores de la selección y ¿con quién te tomas una foto? ¿Con la ‘Foquita' o con Paolo Guerrero?”, preguntó la actriz que dio vida a ‘Teresita’ en la teleserie Al fondo hay sitio.

Sin dudarlo mucho, Daniela Darcourt eligió al capitán de la selección peruana. “Ay, con Paolo Guerrero”, dijo. Karen Schwarz le preguntó por qué optó por Guerrero, a lo que la salsera expresó: “¡Me encanta!”.

“No tengo la oportunidad de ser amiga de ambos, pero me encanta Paolo porque me gusta el fútbol y siempre lo he admirado por la historia que tiene, porque me hace recordar mucho a mí porque antes de decidir quedarme en el canto, yo quería jugar fútbol. Siempre he jugado de delantera”, expresó.

Magdyel Ugaz también le preguntó a quién elegiría entre Erick Sabater y Coto Hernández si tuviera que contratar a un bailarín para su orquesta. La intérprete de “Señor mentira” optó por el modelo costarricense.

“¿Si por casualidades de la vida tienes un concierto con Yahaira Plasencia, qué prefieres: ¿abrir o cerrar?”, interrogó la actriz peruana. “Mira, hemos estado en ambas situaciones, no me molesta”, dijo.

Daniela Darcourt, de 22 años, fue víctima de memes e insultos semanas atrás por llegar tarde a un evento en el que Salim Vera rompió el parante de su micro, como forma de protesta.

