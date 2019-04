Anuel AA envía polémico mensaje a Donald Trump [FOTO]

A través de la red social Instagram, el artista Anuel AA compartió una imagen promocional de su nuevo tema junto a Nicky Jam, J Balvin y Arcangel. La imagen del cantante está acompañada de un revelador mensaje hacia Donald Trump.

"¡Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, sin vender kilos hice un millón!", cita la publicación de Instagram. La fotografía ya tiene más de un millón de 'likes'.

La publicación cuenta con dos fotografías, en la primera sale Anuel AA en solitario vestido con unas pantuflas de Deadpool, un pantalón, un polo marca Gucci, unos lentes, y una gorra, aparte de sus ya famosas cadenas, anillos y relojes.

En la segunda fotografía podemos apreciar autos lujosos, bolsas de dinero y a sus tres compañeros J Balvin, Nicky Jam y Arcangel. Los cantantes están grabando el videoclip de una nueva canción.

El famoso cantante Nicky Jam también compartió una imagen en Instagram de los cuatro artistas juntos.

Anuel AA es el artista del momento, sus canciones son un éxito, y su relación con Karol G va por buen camino. Atrás dejó su pasado en la cárcel federal de Guaynabo, Puerto Rico, donde pasó más de dos años encerrado.

De hecho Anuel AA y Karol G ya piensan en formar una familia, así lo ha dejado entrever la colombiana en una entrevista para la revista People en español, donde reveló que le gustaría tener cinco hijos.

"Siempre he dicho que quiero 5, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Tengo mi familia numerosa, y entonces, a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta. Me sueño primero teniendo una niña, que sea como el amor de la vida del papá", confesó Karol G.