El 'Loco' Wagner responde a Magaly tras ser amenazado en vivo con expulsión del programa

Magaly Medina regresó a las pantallas por todo lo alto con un nuevo formato acompañado de otras personas, como es el caso del 'Loco' Wagner, quien ha protagonizado muchos momentos graciosos al lado de la conductora; sin embargo, también fue blanco de un fuerte comentario por parte de la pelirroja, que lo calló en vivo por el ruido que hacía.

Christian el 'Loco' Wagner fue invitado para una entrevista exclusiva con el programa 'Andrea al mediodía', donde habló sobre su nueva faceta al lado de la popular 'reina del ampay' y el grito que recibió en vivo que terminó viralizándose en redes sociales. Se pueden callar un poco la boca y dejarme hablar. Porque la verdad ‘Loco’ tu crees que estás en la 'Noche es Mía'. La verdad, este programa se llama 'Magaly TV, la firme'. Así que, o te callas o te vas", dijo fuerte la conductora hace unas semanas, lo que llamó la atención de todos los televidentes.

Al ser cuestionado por lo sucedido, el loco no dudó en aclarar que no guarda ningún resentimiento por la llamada de atención. "Me dijo 'Loco, esto no es La noche es mía', pero un grito bien dado es necesario, es que a veces me tienes que tranquilizar, o sino me voy de avance, mucha chacota, mi tía es la jefa", comentó el animador entre risas.

Tras ser consultado sobre cómo se siente al trabajar con Magaly Medina, Christian el 'Loco' Wagner afirmó que admira el trabajo que ella realiza en televisión, ya que es una persona que conoce cómo se maneja el medio y sabe llevar un programa al éxito.

Magaly sabe muchísimo, admiro su capacidad. La tía la recontra conoce, y a mí me parece súper chévere. Mi tía, olvídate, es lo máximo, pon el sello (risas). Ella es periodista, Magaly ha marcado esa pauta, lo demás es más ligero, lo que más me gusta es su estilo, una mejor aguerrida, no tiene pelos en la lengua, es auténtica, transparente, no se viene con hue...", sostuvo frente a Andrea Llosa.

Mira el programa de Andrea Llosa