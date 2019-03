Cloud Nothings, tendrá como invitado a Miki González y Vitu

A pocos días del concierto, la productora Southbound anunció un after party de lujo con Miki González y Vitu. Este show especial se realizará inmediatamente después del concierto de Cloud Nothings en el ambiente del costado (Red room) y podrán ingresar todos las personas que asistieron al evento de la banda norteamericana.

Considerado como uno de los iconos del rock nacional, Miki González estará presente en su faceta de DJ para tocar los temas de sus producciones electrónicas 'Café Inkaterra', 'Inka Beats: Apu Sessions', 'Iskay: Inka Beats', entre otros éxitos. De otro lado, también estará en el escenario Víctor Valera, alias 'VITU', productor musical y dj peruano reconocido por fusionar sonidos latinoamericanos con beats electrónicos. Ha logrado colaborar haciendo remixes con bandas como Novalima y Systema Solar. Es además creador de temas como 'Zambo' y 'Lavoe' donde mezcla voces de cantantes emblemáticos de la región latinoamericana combinados con beats electrónicos.

La banda norteamericana, dirigida por el cantante y compositor Dylan Baldi es conocida por sus intensas actuaciones en vivo e influencias de géneros como lo-fi, post-hardcore e indie rock. Y en tiempos de plataformas digitales, el líder ha dicho en una reciente entrevista en Chile, que no tiene idea de lo que pasa a nivel de tendencias. "Hay cosas que mi radar no detecta. Nosotros solo tratamos de hacer música que nos haga disfrutar. Lo que más escucho ahora son cosas bastante raras, como Chronophage, de Austin, Tejas, y su disco 'Prolog for tomorrow'". Ellos, tocarán únicamente para 300 personas en la discoteca Bizarro de Miraflores el 4 de abril. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.com.