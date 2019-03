Orlando: la fiesta de múltiples identidades

“‘Orlando’, un bello y carismático noble, lleva una vida llena de aventuras. Convertido en el preferido de la Reina Isabel I, vive extravagantemente en el Londres de Shakespeare. Hasta que una mañana, sin previo aviso, despierta transformado en mujer”.

Norma Martínez, dirige esta novedosa adaptación de la famosa novela de Virginia Woolf. El protagónico recae en Fiorella Pennano, al lado de Montserrat Brugué, Ebelin Ortiz, Gabriella Paredes, Renato Rueda, Roberto Ruiz y Jordi Villalta.

“Orlando toca muchos temas, que van desde el paso del tiempo, el amor a la naturaleza, el sentido de la vida y, por supuesto, también la identidad. Ahí está la riqueza del trabajo de Virginia Woolf. Para mí es una obra que habla del alma del artista que es andrógina y atemporal. Orlando vive en 5 siglos y un día se levanta y es mujer. Y no es un transgénero. De hecho, cuando se escribió esta pieza (1928), no se había inventado ese concepto, Virginia es una transgresora, tan adelantada a su tiempo y me interesaba poner esta obra porque estamos muy sensibles con el tema y creo que con esta puesta podremos ver el tema de otra manera. Somos más que un género con el que transitamos. También creo que nuestra identidad es múltiple, somos muchas cosas, no solo lo convencional. La sociedad trata de encajarnos en una sola cosa y somos un millón de cosas y creo que Orlando celebra eso, la diversidad que reside en cada uno”, dice Norma Martínez.

Y agrega “creo que no somos tan distintos hombres de mujeres, sino que el sistema nos ha hecho creer eso. La obra tiene mucho humor, la novela me parece graciosísima. Estoy segura que muchos dirán: ‘No, Virginia Woolf, cómo es posible’, pero yo creo que allí está el espíritu de la novela y es lo que he querido capturar en este montaje, donde nos hemos tomado muchas licencias (el soundtrack va desde John Dowland hasta Mecano y David Bowie) para que ayude a ver que esta historia es tan significativa en estos tiempos”.

Acerca de la protagonista, Martínez señala: “Tiene un físico que puede sostener esta cosa adolescente de Orlando y que luego puede ser mujer. Creo que sus características físicas, además, evidentemente de su tremendo talento, podría darle el viaje que necesitaba este personaje. Me pareció como la elección natural para continuar con un lenguaje que estamos experimentando con ella en la productora que manejamos”.

Sobre Orlando, Pennano menciona que “es como un juego, una obra muy divertida, una aventura donde se habla del amor, de la vida, del alma del artista. No la había leído, pero al terminarla, me di cuenta de que está vigente en tiempos en que aún hay muchas diferencias y conflictos”. ❖

