Miguel Abuelo: ¿Qué causó el fallecimiento del líder de Los Abuelos de la Nada?

Miguel Abuelo, vocalista de la banda Los Abuelos de la Nada, murió un día como hoy hace 31 años.

Su rebelde personalidad hizo que la agrupación que lideraba se convirtiera en una de las más representativas del rock en Argentina.

Conoce algunos eventos de la vida de este músico.

¿De qué murió Miguel Abuelo?

Miguel Abuelo paso gran parte de su intensa vida inmerso en el mundo del rock en Argentina.

A finales de la década de los 70 migro a Europa, donde conoció a Cachorro López.

Con él volvería a dar conciertos en Los Abuelos de la Nada tras su retorno a Argentina.

"Miguel Abuelo me escribió y me contó que iba a volver a la Argentina a devolverle la alegría a nuestro país, a ponerle fanfarria porque habían estado los milicos y estaban todos muy tristes. 'A levantar el cachete', decía él. Al principio me pareció que estaba delirando y no le creí, pero vino con Cachorro y armaron Los Abuelos de la Nada", dijo su amigo Lernoud para Télam.

A finales de los 80, después de que alcanzara el éxito con su agrupación de rock, la salud de Miguel Abuelo se deterioró de forma rápida.

Murió a causa del Síndroma de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Uno de los integrantes de Los Abuelos de la Nada, Del Barrio, dijo lo siguiente sobre su fallecimiento: "A Miguel lo recuerdo con su mirada intensa, destellando su torbellino interno, su rebeldía, su inteligente habilidad para vivir sin renunciar a sus deseos. La enseñanza que me dejó es que a la libertad hay que ponerla en valor permanentemente".

¿Cómo nació el nombre Los Abuelos de la Nada?

Miguel Abuelo se vinculó en el mundo de la música a raíz de una mentira que dijo cuando le preguntaron si tenía una banda.

La anécdota surgió cuando en la década de los sesenta, el argentino acompañó a su amigo Pipo Lernoud a realizar unos trámites para estrenar la obra "Ayer Nomás".

Allí conoció a Ben Moral, quien le preguntó si lideraba una agrupación. Miguel Abuelo mintió y respondió que sí cuando, en realidad, no era así.

También agregó que el título de la banda es "Los Abuelos de la Nada", nombre que sacó del libro "Severo Arcángelo" de Leopoldo Marechal.

"Algún día tendré que llamarlo a usted Padre de los Piojos y Abuelo de la Nada", detallaba la publicación.

Esto hizo que el productor se ofreciera a grabar algunos temas. De esta forma, nació la banda argentina que alcanzaría la fama en todo el mundo.

Canciones de los Abuelos de la Nada

Algunas de las canciones más conocidas de los Abuelos de la Nada son: Diana divaga, el marinero bengalí, lunes por la madrugada, himno de mi corazón, entre otras.

Te dejamos una lista de sus mejores temas.

DIANA DIVAGA

COSAS MÍAS

BUEN DÍA

NO TE ENAMORES NUNCA DE AQUEL MARINERO BENGALÍ

LUNES POR LA MADRUGADA

HIMNO DE MI CORAZÓN