Carlos Galdós emite contundente comentario tras muerte de Sofía Rocha [VIDEO]

Sofía Rocha entristeció a todo el Perú al anunciarse la noticia sobre su muerte, la cual generó una serie de reacciones de muchos colegas y seguidores en las redes sociales. Sin embargo, ante los comentarios respecto a su partida, el conductor Carlos Galdós no dudó en pronunciarse al respecto, dedicando un contundente mensaje.

El conductor de Capital dejó en claro que las personas están acostumbradas a que un artista muera para recién reconocer el trabajo que ha realizado en vida, como fue el caso de Sofía Rocha, quien fue blanco de cientos de comentarios de tristeza donde se destacaba que el país había perdido a una de sus mejores actrices.

“Me puse a pensar en algo, no es una crítica, tampoco es una queja, es algo que se me activó en el cerebro al ver tantas muestras de afecto hacia Sofía Rocha, y lo traslado hacia mí mismo: ¿Qué loco, esperamos que alguien muera para reconocerlo?”, dijo fuerte el conductor al comentar la triste noticia.

Sin embargo, el comentario de Carlos Galdós no giraba en torno a una crítica para las personas que intentaron hablar aprovechando la coyuntura, ya que muchos de ellos no conocían a la artista. El conductor afirmó que teme que las personas posterguen los comentarios sobre otros en vida, ya que podrían ayudar mucho a fortalecer la confianza de las personas.

“De ahí escuchaba comentarios de terceros, de gente no vinculada a los medios o de periodistas, y decía: ¿qué loco, no será que no estamos diciendo lo que sentimos?, ¿no será que los seres humanos tenemos una tarea postergada, porque pensamos que la muerte no va a llegar?”, sentenció el conductor.