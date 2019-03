Dora y la ciudad perdida, inspirada en Cusco

El primer trailer de Dora y la ciudad perdida (Dora and the Lost City of Gold), protagonizada por la actriz de ascendencia peruana Isabela Moner, tuvo más de 5 millones de reproducciones en un día tras estrenarse en los Nickelodeon Kids Choice Awards. “No lo puedo creer. Acabamos de aparecer en los KCA (siglas de los premios)”, escribió en las redes sociales.

En el avance de dos minutos y medio, se develó que la película familiar estará centrada en el viaje de la protagonista a un pueblo llamado Parapata, que está inspirado en el imperio inca. “Tiene una vibra de ‘Indiana Jones’”,describen los medios estadounidenses.

Moner aparece junto a Eva Méndez, Michael Peña y Eugenio Derbez. Q’orianka Kilcher –otra actriz de raíces peruanas– también será parte de la cinta “como la Princesa Inca Kawillaka”, sostiene Indiewire.

La película, que fue dirigida por James Bobin, tendrá parte del guion en quechua y se estrenará el 2 de agosto.❖