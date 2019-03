Verónica Castro: “Ningún hombre me ayudó en la vida”

La actriz mexicana Verónica Castro reveló durante una entrevista que nunca tuvo el apoyo de una pareja para salir adelante y que ella misma se hizo cargo de su destino.

“La mujer es y seguirá siendo el pilar. En este tiempo sé que las mujeres lo resolvemos todo. A mí me ha tocado resolver todo, no puedo decir que un señor me ayudó a comprar una bolsa de arroz o una bolsa de frejoles, ni una casa, ni unas chanclas, a mí la única que me ayudó fue mi mamá y mi hermana que trabajó conmigo durísimo y sacamos adelante a mis hermanos y a mis hijos, esa es la verdad”, dijo la actriz, quien hace poco se lució en la serie de Netflix: ‘La casa de las flores’ en el papel de Virginia de la Mora.

Castro también restó créditos a las ‘actrices’ que surgen a partir de las redes sociales. “Como novedad es chistoso, pero que me merezcan un respeto, no, porque no tienen bases, no son conocedoras, estudiadas, leídas ni ‘escribidas’, como les digo yo (bromeando). Es mentira que puedes llegar a ser artista sin pasar por una escuela”, dijo. ❖