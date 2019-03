Emilia Clarke preocupó a fans al revelar que sufrió dos aneurismas tras 'Juego de Tronos'

La estrella mundial Emilia Clarke, reconocida por su participación en 'Juego de Tronos' sorprendió a todos sus seguidores con una triste revelación respecto a su salud, debido a que confesó haber sufrido de dos aneurismas tras la primera temporada de la exitosa serie, según un artículo escrito por ella en 'The New Yorker'.

La actriz reconoció que ha sus 32 años ya ha sufrido de la terrible enfermedad durante la primera temporada de 'Game of Thrones' en el revelador artículo escrito en primera persona para 'The New Yorker'. En el texto, la artista se sincera sobre cómo veía que sus sueños se estaban haciendo realidad; sin embargo, corrió el riesgo de perder la mente y la vida en el proceso.

“Nunca he contado esta historia públicamente, pero ahora es el momento”, inicia su testimonio escrito en el citado medio. Según comentó la artista, todo inició en el 2011, cuando acabó la primera temporada de Juego de Tronos. Estaba aterrada. Aterrorizada por la atención, por un negocio que apenas entendía, por cumplir con la confianza que los creadores de Tronos habían puesto en mí. Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. En el primer episodio, aparecí desnuda y, a partir de ahí siempre me hice la misma pregunta: ‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres debo matar para demostrar mi valía?”

La situación empezó a causarle presión en su vida diaria, ya que se consideraba como un ejemplo a seguir de millones de jóvenes que veían la serie de HBO, hecho que provocó mucho estrés en ella. Con la intención de superar el momento, comenzó a trabajar con un entrenador personal, pero un dolor se presentó y dio inicio a su calvario. “Sentí como si una banda elástica me apretara el cerebro. Intenté ignorar el dolor, pero no pude. Le dije a mi entrenador que tenía que tomar un descanso", reveló la artista.

Según lo escrito, terminó arrastrándose hasta llegar al vestuario, hasta que ingresó al baño y se arrodilló a raíz de las nauseas que sentía. El dolor de cabeza era insoportable, hasta que una mujer descubrió el terrible estado en el que se encontraba y la ayudó. “Vino a ayudarme y entonces todo se volvió borroso. Recuerdo el sonido de una sirena, una ambulancia; escuché nuevas voces, alguien diciendo que mi pulso era débil, mientras yo vomitaba bilis. Alguien encontró mi teléfono y llamó a mis padres”, confesó.

Emilia Clarke reveló que su sufrimiento se alargó debido a que los médicos no sabían como tratarla al desconocer el mal que la aquejaba, por ello el dolor se hacía más intenso hasta que pasó por una resonancia magnética. "El diagnóstico fue rápido y siniestro: una hemorragia subaracnoidea (SAH, por sus siglas en inglés), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal, causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro. Tuve un aneurisma, una ruptura arterial", plasmó en el texto que escribió la popular Daenerys.

La actriz comentó que la enfermedad suele acabar de inmediato con las vidas de las personas que la presentan; sin embargo, ella logró superar el momento y debió someterse a un tratamiento urgente para sellar el aneurisma, ya que existía el riesgo muy alto de una segunda hemorragia.

“En ese momento mi vida era muy ajetreada, no tenía tiempo para la cirugía cerebral”, pensó, pero finalmente aceptó y se sometió a una intervención de tres horas. “Esta no sería mi última cirugía y no sería la peor. Tenía 24 años”, cuenta.