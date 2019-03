Yahaira Plasencia presume su figura en sexy bikini y la comparan con Ivana [VIDEO]

Yahaira Plasencia, ex pareja de Jefferson Farfán, usó su cuenta de Instagram para realizar un importante anuncio con respecto a su música. Se trata de la grabación de nuevas escenas para el videoclip que será lanzado en unos días, según anunció en un video que compartió en la citada red social.

En el audiovisual se observa a la cantante de salsa luciendo un sexy bikini color amarillo cerca a la orilla de una playa de Puerto Rico, presumiendo su figura y derrochando toda su sensualidad mientras manda cuenta algunos detalles del próximo tema. Además compartió una fotografía donde luce con su traje de baño y escribió el siguiente inspirador mensaje: "¡Jamás te rindas, ve por tus sueños! The sky is the limit (el cielo es el límite)".

Tras esta imagen y el video que publicó, sus fanáticos se mostraron felices y también dejaron mensajes de elogios para la ex pareja de Jefferson Farfán en la que destacaron que el color del bikini le queda muy bien o de que sale excelente en la fotografía. Mientras que otros usuarios no perdieron la oportunidad de darle algunos consejos tras algunas críticas que recibe en Instagram

"Más linda. Sigue adelante cuando, los perros ladran señal de que estas avanzando éxitos siempre @yahairaplasencia Dios siempre contigo", "Bien. Cuerpazo", "Preciosa y muchos éxitos en tu vida profesional", "Toda una diosa, princesa", "Belleza total", "Preciosa. El color amarillo te queda hermoso", "Preciosa como siempre eres única talentosa y perseverante bendiciones", fueron algunos mensajes positivos que recibió de sus seguidores.

"¡Yaha! No eres la primera ni la última a la que criticaran por su apariencia física!!! Peroooo quien te edita tus fotos???? Se te veía más linda cuando eras más natural... Esa foto sales con cara de travésti, enserio. Admiro tu talento pero no te pases flaca.

Otro usuario no tuvo reparos en comparar a Yahaira Plasencia con Ivana Ytubre, la ex pareja del futbolista Jefferson Fasrfán', pues en la foto sale con una pose muy similar a la que la popular 'princesa inca' hizo para la última imagen que compartió en Instagram.

"No es por decirte nada malo , pero has vuelto a engordar deberías cuidar mejor tu alimentación , posdata : No te tomes fotos igual a Ivana parece que quisieras llamar la atención", escribió un usuario.

