Karla Tarazona revela que Leonard León no ve a sus hijos desde hace un año

De mal en peor. Luego que Leonard León fue denunciado públicamente por agredir a su esposa embarazada, Karla Tarazona agrava la situación del cantante de cumbia y señaló que el músico no ve a sus dos hijos desde hace un año.

En declaraciones para un medio local, la animadora dijo que no espera que sus pequeños tengan comunicación con Maylén Alana, la hija recién nacida de Leonard León y Olenka Cuba.

“Hace un año que no ve a mis hijos, así que no sé si habrá cercanía de mis pequeños con su reciente hija. Lo que no nace, no crece, los niños ya tienen 9 y 6 años, y empiezan a darse cuenta de las cosas. En su momento yo les comuniqué que tendrían una hermanita, así que supongo que ahora haré lo mismo”, sentenció Karla Tarazona en declaraciones para el diario Trome.

Además, Tarazona fue clara al confirmar que mantiene una distancia con Olenka Cuba. “Ella no tiene nada que ver con mis hijos, por último que hable de sus casos policiales”, agregó la ex de Leonard León.

Video de Leonard León agrediendo a su pareja embarazada

Leonard León estuvo en el ojo de la tormenta luego que fuera visto discutiendo con su actual pareja en la plena vía pública. El programa 'Válgame Dios' mostró el video del momento preciso en que el cantante muestra el lamentable comportamiento contra Olenka Cuba, quien en ese momento tenía 8 meses de gestación.

En las imágenes se observó al cantante agarrando del cuello a su pareja embarazada cerca a la pista e intentando detenerla jalando la mano de su pareja. Un peatón, testigo de la escena, se acercó a la expareja de Karla Tarazona para reclamar el por qué trata de esa manera a su mujer, pero el cantante no manifestó ninguna palabra. Pero quien dejó en evidencia que la discusión llegó a superar los límites fue Olenka Cuba, quien ante el reclamo del testigo de la pelea gritó y lloró.