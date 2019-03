Reportero pasa vergüenza en vivo al ser confundido con George Forsyth

En la mañana del 14 de marzo se retomaron las actividades en el emporio comercial de Gamarra. Los medios de comunicación asistieron a una de las zonas más concurridas en el distrito de La Victoria. Uno de ellos fue Gunter Rave, el reportero de América TV, quien hizo un recorrido por las calles para la transmisión en vivo que hacia para el noticiero matinal conducido por Verónica Linares y Federico Salazar.

En su paso por Gamarra, el reportero Gunter Rave entrevistó a compradores, vendedores y vecinos de La Victoria. Primero fue 'troleado' por Verónica Linares, quien le recomendó que pida un implante de cabello a uno de los comerciantes. Este comentario provocó las risas del periodista, quien no pudo continuar con su transmisión al no poder hablar.

Tras recuperarse, el hombre de prensa de América TV siguió caminando por Gamarra y se encontró con una señora. La compradora sacó risas a los transeúntes al confundir al periodista con el alcalde de La Victoria, el futbolista George Forsyth. La señora afirmó que "son igualitos". La reacción de Gunter Rave fue la de reírse sin parar, mientras que los asistentes hacían lo mismo.

Luego de corregir, y señalar que no es George Forsyth, él se autodenominó el 'Ken de Cusco'. Esta no es la primera vez que es víctima de un 'troleo' en la calle. Recordemos que él protagonizó uno de los momentos más divertidos de la televisión cuando fue interceptado por un ex trabajador de Panamericana, quien apareció en su enlace microondas con un cartel en el que exigía que le paguen por sus servicios brindados. La escena se hizo viral.

Confunden a reportero con el alcalde de La Victoria

Periodista protagoniza video viral en la televisión