Hija de Alan García manda indirecta a Magaly Medina tras duro calificativo

Tras causar alboroto en las redes sociales con sus declaraciones en ‘El valor de la verdad’, la modelo Alexandra Méndez se presentó en el programa de Magaly Medina para aclarar los puntos que quedaron en duda.

Al inicio de su programa, ‘La Chama’ encaró sin miedo alguno a Magaly Medina, luego de que la periodista de ATV la calificó de "bicho" en una edición pasada de su programa de entretenimiento, cuando la venezolana defendió a Nicola Porcella tras darse a conocer la “fiesta del horror”.

Antes de que la extranjera fuera enfocada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, la periodista presentó a su invitada:"Hoy empezamos el programa recordando las palabras que de alguna forma a la invitada de hoy (por 'La Chama') no le gustaron".

Tras ver las imágenes emitidas el martes 12 de marzo, Alexandra Méndez no se quedó de brazos cruzados y 'cuadró' a la periodista. "Buenas noches Magaly. ¿Hoy ya no soy bicho verdad? Acabo de ver que me decías eso (bicho), pero ahora me gusta que me llames Alexandra. Eso me parece muy bien", expresó la modelo venezolana antes de responder a las preguntas de Medina.

Minutos después, Magaly Medina dio a entrever que ningún hombre oficializa a Méndez, comentario que no fue del agrado de muchos usuarios, entre ellos la hija de Alan García, Carla García.

“Segundo día que veo en la tv una mujer diciendo a otra ‘jamás te van a oficializar’. Las mujeres que nos sabemos valiosas, no necesitamos oficialización de los hombres. El mensaje es tóxico”, manifestó en Twitter la amiga de Beto Ortiz.

Seguidores de Carla García la apoyaron y criticaron a Magaly Medina.

En el programa de ATV, 'La Chama' sorprendió con sus declaraciones relacionadas a Paolo Guerrero, Christian Cueva, Jefferson Farfán y otros personajes del fútbol.