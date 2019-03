Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia tras problemas respiratorios [VIDEO]

¡Usuarios de Facebook lo lamentan! Silvia Pinal tuvo que ser internada de emergencia luego de presentar complicaciones en las vías respiratorias, informaron sus hijos Sylvia Pasquel y Luis Enrique. La reconocida actriz se encuentra en una clínica en México y ya le están realizando los estudios necesarios.

Diversos medios de México especularon el domingo de 10 de marzo, mediante Facebook, que Silvia Pinal estaba enferma de gravedad; sin embargo, los propios familiares de la actriz saliendo a aclarar su estado de salud.

"Doña Silvia Pinal sí está hospitalizada por problemas respiratorios. Le están haciendo estudios y nebulizaciones, pero su estado no es de gravedad", señalaron los familiares de la primera actriz a Televisa Espectáculos.

Carla Estrada, productora de la serie biográfica de Silvia Pinal, pudo ver a la actriz en la clínica y brindó detalles de su situación actual. "Está divina, se ve preciosa, chapeada, y bueno, le están haciendo un tratamiento por las vías respiratorias, que tiene una infección, pero la verdad que está súper bien", dijo al arribar a la alfombra azul de los Premios TVyNovelas.

Asimismo, la productora confesó que no sabe cuánto tiempo permanecerá internada Silvia Pinal. "La verdad, no lo sé, pero estuvimos ahorita platicando y está divina, con gran energía, feliz, y como se lo dije: ‘eres un poquito necia, Silvia, así que mejor que te consientan’, y dijo, ‘sí, voy a dejar que me consientan un rato’. Está ahí con su hijo y todo”, finalizó.

La actriz Nicole Vale, quien dio vida a Silvia Pinal en su etapa juvenil en la serie "Silvia Pinal frente a ti", señaló para Univisión que la primera actriz padece bronquitis.

Cabe mencionar que hoy en día Silvia Pinal está al aire con la telenovela "Mi marido tiene más familia" y por esta participación estaba invitada a los Premios TVyNovelas, evento al que no asistió por su estado de salud.