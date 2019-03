Juliana Oxenford y su dura crítica tras asistir al concierto de Luis Miguel

El cantante Luis Miguel ofreció un multitudinario concierto en el Jockey Club del Perú, donde los fans disfrutaron de los mejores éxitos del 'Sol de México'. Sin embargo, no todos los asistentes salieron satisfechos del evento musical.

Tal fue el caso de la periodista Juliana Oxenford, quien utilizó su cuenta de Twitter para criticar al 'Sol de México' por su presentación.

"Saliendo del concierto de Luis Miguel con la triste sensación de que me hubiera dado igual quedarme en mi casa. ¿Con respecto a su voz? La verdad es que cantó más él público que él. En fin, al terminar se puso algo más simpático y al menos dijo: 'Chau, Lima'", escribió la periodista de Latina desde su cuenta de Twitter.

Los tuiteros no fueron ajenos a esta crítica y se pronunciaron en la sección comentarios: "Yo en cambio lo disfruté muchísimo. Sigue siendo un capo. ¡Qué tal voz!", "no comparto tu opinión, estuve ahí y puedo decir que su voz es espectacular, además no ha cambiado", "a mí me pareció lindo. Yo solo le deseo lo mejor a Luis Miguel, tiene una voz hermosa y potente" y "si no eres verdadera fan de Luis Miguel pues no hubieras ido y le hubieras regalado la entrada que probablemente te regalaron a ti, a una verdadera fan, punto".

Otra periodista que no estuvo conforme con el concierto de Luis Miguel en Lima fue Carla Tello, quien también utilizó su cuenta de Twitter para criticar el show.

"Concierto de Luis Miguel decepcionante. Se olvida la letra, llora en el escenario. La gente comienza a retirarse antes de que acabe. Las antiguas ni las cantó y dejó que el público lo haga. Ni dijo hola. ¿Cuando viene Diego Boneta?", expresó Carla Tello desde la red social.

Concierto de Luis Miguel en Lima

Así sonó 'Amor, amor, amor' de Luis Miguel en el Jockey Club del Perú