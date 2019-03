Justin Bieber alarma a sus fans con preocupante mensaje en Instagram

Medios internacionales reportaron en los últimos días la crisis matrimonial que estaría viviendo Justin Bieber al lado de su esposa, la modelo Hailey Baldwin, quien habría solicitado el divorcio a raíz de sus fuertes diferencias.

El matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin se habría quebrado definitivamente por los presuntos mensajes que la modelo encontró entre el intérprete de “Let me love you” y Selena Gomez. Sin embargo, el canadiense tampoco logró reconciliarse con su exnovia.

Bieber habría perdido toda oportunidad con la cantante que estuvo en un centro psiquiátrico porque todo indica que ella ya estaría rehaciendo su vida amorosa nada más y nada menos con otra celebridad.

Mediante Instagram, la cantante y actriz estadounidense generó suspicacia por un video que compartió con sus millones de seguidores, en el Día de San Valentín, y con el que generó que la involucren con Zac Efron.

El actor compartió en sus redes sociales una imagen de una rosa roja con la que deseó un feliz día para todos sus seguidores; pero no se imaginó que la ex Chica Disney publicaría una imagen de la misma rosa, levantando las sospechas entre los medios de espectáculos internacionales.

Tras la prueba que confirmaría que entre Selana y Zac hay algo más que una amistad, muchos quisieron saber la reacción de Justin Bieber, quien impactó a sus millones de seguidores con un impactante mensaje.

Vía Instagram, el ídolo pop dejó un mensaje con el que preocupó a sus seguidores debido a que admite que en este momento se encuentra en una etapa difícil de su vida, por lo que está luchando mucho.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño”, escribió Justin Bieber en su reciente publicación en Instagram.

El intérprete de “Baby” indicó que superará dicho momento, pero pidió a sus seguidores que lo apoyen con sus oraciones. “Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias”, explicó. “La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas... de frente”, concluyó el ídolo de multitudes.

Las ex estrellas de Disney, Selena Gomez y Zac Efron, trabajaron juntos en la película 'Neighbors 2: Sorority Rising', en donde de acuerdo a los informes, se llevaron muy bien.