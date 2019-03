Eduardo Yáñez: Le preguntan si se reunió en privado con Angélica Rivera y asombra con su respuesta

Durante varios años se especuló sobre una supuesta relación entre Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, sobretodo cuando protagonizaron la recordada telenovela de Televisa "Destilando amor". Ahora que ambos actores viven en Los Ángeles, Estados Unidos, estos rumores han vuelto a crecer.

Recientemente se dio a conocer que Angélica Rivera se está divorciando del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual ha desencadenado que los rumores sobre un posible romance con Eduardo Yáñez crezcan más.

Hace poco, el actor estuvo en la alfombra roja de la premier de la cinta "No manches Frida 2", donde fue cuestionado sobre si ha tenido la oportunidad de reunirse en privado con Angélica Rivera ahora que viven en la misma ciudad.

El actor se sintió algo incómodo, respondió de forma ambigua y no quiso brindar detalles al respecto. "No me preguntes esas cosas", dijo Eduardo Yáñez a "Ventaneando"

La reportera del programa en mención insistió y volvió a preguntarle sobre un posible encuentro con Angélica Rivera. Esta vez el actor sí contestó, pero sin entrar en detalles. "Sí, pero eso ya será mi cuestión", manifestó Eduardo Yáñez.

Recordemos que en noviembre del 2018, días antes que Enrique Peña Nieto dejara la presidencia de México y que Angélica Rivera dejara de ser la primera dama, Eduardo Yáñez estuvo como invitado en el programa "La Saga", donde sorprendió a los panelistas al responder si se había enamorado de su compañera de "Destilando amor".

“¿Quién no se va a enamorar de esa mujer? Es un mujerón, una mujer triunfadora, una gran hija, una gran made”, dijo Eduardo Yáñez en aquella oportunidad.

Sin embargo, no confirmó si tuvo una relación oficial con la popular 'Gaviota'. "No hablo de mi vida personal, nunca menciono a las mujeres con las que he estado", agregó.