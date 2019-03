¿Fernando Carrillo no puede entrar a EE.UU. por deber pensión a su hijo? [VIDEO]

El popular actor Fernando Carrillo, no la está pasando nada bien. Y ello, luego que se difundiera un documento en la corte de Miami Florida, donde se deja en evidencia que el venezolano debe 15 mil dólares por concepto de pensión alimenticia para su hijo Ángel Gabriel, y como no ha pagado, tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos.

La noticia fue dada por Margiolis Ramos, madre del pequeño, quien demandó desde hace 4 años al galán de telenovelas porque no quiso hacerse responsable de los gastos del niño. "La cuestión es que él ha incumplido con la orden de la juez, y no ha pagado. Nunca le dio la cara a la juez y entonces tiene orden de arresto", dijo la mujer al programa de farándula mexicano 'Ventaneando'. Agregó que al enterarse de la orden de arresto, el ex de Catherine Fulop la llamó para indicarle: "Vas a ir a la corte, vas a retirar todo y después arreglamos por notaria". Ella le respondió con una negativa, y que se tenía que arreglar con la juez de EEUU.

"Él nunca presentó los documentos para decir cuánto dinero ganaba, por lo que consiguieron mis abogados", dijo la madre del niño, quien confirmó que si Carrillo pisa Estados Unidos, lo podrían arrestar. Como era de esperarse, la respuesta del actor no se hizo esperar y lo hizo en el programa 'Primer Impacto' de la cadena Univisión, donde señaló que todo estaba bien. "Eso es totalmente falso, yo te podría decir todo lo que le he dado. Esto es parte del show, del rock and roll. Por eso vivo en el país más fregón del planeta, que es México, ¿cómo voy a tener preocupación?, si soy un hombre correcto, feliz".