En La Contra nos visita Milagros Huamán, fundadora de ¡Soy autista y qué!

Milagros Huamán contó que su hijo, Jimmy, fue diagnosticado desde muy temprana edad con autismo, lo cual fue difícil de aceptar para ella, pues pensaba que era una pesadilla. Sin embargo, detalló que luego entendió que él podía adquirir habilidades en el proceso.

PUEDE VER Autismo: lo difícil que es acceder a las terapias

“Me tocó asumir que Jimmy estaba dentro del espectro y que había que darle todo el poyo y todo el soporte (…) La depresión de los padres se da porque no sabes el futuro porque vez que tu hijo no habla entonces, piensas ¿qué va a ser de el cuando yo ya no este?”, comentó.

Asimismo, detalló que es un gran error cerrarse ante lo evidente y lo mejor es acudir por ayuda como un diagnóstico certero, el cual dura alrededor de un mes y consta de 15 sesiones.

“Es como si se cayera la venda y comienzas a ver un montón de características que no son las más comunes y cuando recibes el papel del diagnóstico que tu hijo está dentro de una condición de vida que lo va a acompañar siempre”, señaló.

La presidenta de la ONG “Soy autista, y Que?” relató que en muchos momentos se sintió sola e impotente, pues como toda madre tenía grandes expectativas para con su hijo.

“Tuve que matar a la idea que tuve de hijo, desaparecer esa idea y comenzar a construir una nueva, de un ser que yo no sabía como iba a ser”, aclaró.

Por otro lado, Milagros Huamán explicó que el nombre de la organización sin fines de lucro, “Soy autista, y Qué?”, nació porque los padres con hijos con habilidades especiales estaban cansados de los malos comentarios y prejuicios.

“ ‘Y Qué?’ en ese momento era una forma de enfrentar. Yo sé que es una oración muy dura, pero nos ha servido para llamar la atención”, afirmó.

Asimismo, detalló que la ONG en la actualidad cuenta con 83 mil personas y busca apoyar a los padres a enfrentar las diferetes capacidades de sus hijos, donde ofrecen talleres para los niños.

Milagros Huamán invitó a todos a participar este 31 de marzo a la 4ta edición de la carrera Bluerace 5K, la cual tiene como fin apoyar al autismo.