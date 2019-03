Milagros Leiva arremetió contra Magaly Medina en defensa de Nicola Porcella [VIDEO]

Milagros Leiva no se quedó de brazos cruzados tras las burlas que recibió en su contra por parte de Magaly Medina, quien la criticó en vivo durante la última emisión de su programa, pese a que ambas forman parte de la misma casa televisora. Ante lo sucedido, la periodista del programa de las mañanas decidió responder con un duro mensaje, donde la acusó de vetar personajes en su programa.

Milagros perdió la calma en la última edición de su programa para responder a Magaly Medina, dejando en claro que ella fue la culpable del por qué Nicola Porcella no estuvo en su programa para contar su verdad. "Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa, usted trató de impedir que el reportaje de Nicola no salga en 'Día D', pero Beto Ortiz le ganó, ¿qué le vamos a hacer? Melissa Loza no quería ir a su programa, no es verdad que Melissa iba a ir el viernes o lunes, tampoco quiso ir al de Beto, ¿tengo yo la culpa? No la tengo", sentenció Milagros Leiva en su programa.

Sin embargo, la periodista no se quedó allí, ya que incluso le recordó a Magaly que Beto Ortiz terminó ganando la entrevista con Nicola Porcella, ya que el guerrero terminó vetado en ATV. "Lo que no me parece justo es que se vete a personajes porque simplemente a la señora Magaly no se le da la gana. El sol sale para todos Magaly y todos los periodistas tenemos el derecho de entrevistar a todos los personajes", manifestó la conductora de televisión.

Milagros Leiva también felicitó a Pamela Vértiz por no dejarse intimidar y sacar el reportaje que habían realizado a Nicola Porcella, el cual también fue duramente criticado en el programa de Magaly Medina. "Búrlate de mi si quieres, porque yo defiendo a los niños, hoy, mañana y siempre", comentó.

Como se recuerda, actualmente ambas periodistas forman parte de la misma casa televisora, por lo que su enfrentamiento provocó algunas reacciones por parte de sus colegas, como fue el caso de Pamela Vertiz y Andrea Llosa.