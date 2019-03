¿'Loco' Vargas o Miguelón? Tilsa Lozano revela a quién amó más

En varias oportunidades Tilsa Lozano ha dicho que no le gusta hablar de Juan Manuel Vargas ni de la relación que mantuvieron en secreto, años atrás. Sin embargo la modelo sigue generando polémica con sus declaraciones sobre el referente crema.

En una entrevista con Laura Borlini en Capital, la conductora de ‘En exclusiva’ fue consultada sobre el ‘Loco’ Vargas y Miguel Hidalgo, su reciente expareja y padre de sus dos menores hijos.

Tilsa Lozano, quien reveló que demandará 5 veces a Angie Jibaja, no dudó en minimizar la relación que tuvo con el futbolista peruano al compararla con el romance que sostuvo con Miguel Hidalgo, padre de Valentina y Massimo.

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó, que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo”, dijo la ‘vengadora’ sin temor.

“Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente que no tiene ni punto de comparación", añadió la conductora de televisión.

Por otro lado, Tilsa Lozano dio a conocer que aunque no mantiene un romance con Miguel Hidalgo, ellos mantienen una muy buena relación como padres. Inclusos dijo que hasta ahora él la llama cada dos días para saber cómo está.

"Es un papá presente económicamente y como hombre. Él es el hombre de mi vida, el hombre indicado, el padre de mis hijos y yo me saco el sombrero y yo lo voy a defender toda la vida", agregó la figura de Panamericana TV.

Hace unos días Tilsa Lozano reveló que demandará 5 veces a Angie Jibaja por dejar entrever que consume drogas en el programa ‘El valor de la verdad’.

"¿Te utilizó Tilsa para cubrir el lío con el 'Loco' Vargas?", fue una de las preguntas que Beto Ortiz le hizo a la popular 'chica de los tatuajes', a lo que ella respondió con un “sí”. Después la cantante le contó al comunicador algunos momentos que vivió al lado de la conductora de televisión.

“¿Te molestó que Tilsa te enviara a un centro de rehabilitación?”, preguntó el periodista. “Sí, claro que sí. Cuando una mujer no tiene la moral para decir una cosa así, no tiene la cara para sentarse en un programa y mandarme a un centro de rehabilitación. Yo también podría hacerme una pregunta:¿tú saliste de eso? ¿Tú lo lograste? Lo que pasa es que a diferencia de ella, yo soy una persona real”, añadió.