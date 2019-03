Magaly Medina presume cuerpo en bikini y fans le recuerdan su paso por el quirófano

A sus 55 años, Magaly Medina lució sus encantos en sexy bikini y no dudó en publicar su fotografía en Instagram, donde diversos 'haters' le recordaron su paso por el quirófano.

"Que se quede sólo lo bueno, lo demás ¡que se lo lleve el viento! ¡Feliz lunes queridos! Nos vemos en 'Magaly, la firme'", se lee el mensaje que Magaly Medina escribió en su reciente publicación de Instagram.

Tal como pasó con Laura Bozzo,ahora, los 'trols' arremetieron contra la conductora Magaly Medina, quien lució sus encantos en dos piezas de ropa de baño que destacaron su estética figura.

"Como es la vida, la señora antes criticaba hasta insultaba a las señoritas de la farándula cuando salían en bikini y mira ahora; usted está haciendo exactamente lo mismo por eso nunca hables de nadie, todo da vuelta", se lee uno de los mensajes.

"Se te ve muy guapa, pero no hables, tampoco ofendas a ninguna persona cuando sale así o en una fiesta, cuando tú haces exactamente igual", acotó el mismo usuario de Instagram.

En otro momento, fans de Magaly Medina indicaron que la figura de la conductora no es producto de la cirugía, sino de una buena alimentación con una drástica rutina de ejercicios.

"Ya no seas envidiosa, la que puede, puede y la que no que aplauda. Por último si se hizo cirugías o no fue con su plata, no te pidió ni un sol a ti", "La gente cree que el cirujano lo es todo, que equivocados. Hay que llevar alimentación sana y mucho ejercicio y esa figura tuya Magaly Medina es un trabajo duro y por eso se ve bonito", se aprecian algunos textos que le dejaron en Instagram de Magaly Medina.

La conductora de 'Magaly, la firme' no solo recibió críticas, sino que también fue blanco de halagos y referencias sobre perseverancia para mantener un cuerpo fitness, pese a tener casi 56 años.

Magaly Medina reacciona tras presunto ingreso de Nicola Porcella a Latina

Según un medio local, el guerrero habría firmado contrato con Latina el jueves pasado tras su controversial participación en 'El valor de la verdad', donde intentó limpiar su nombre con fuertes revelaciones sobre la polémica fiesta. Tras revelarse su ingreso, la periodista Magaly Medina no dudó en opinar al respecto, dejando entrever que ese sería su pago por sentarse en el temido sillón rojo.

"Pregunta suelta. Ese habrá sido el pago por participar en EDVL?", indicó Magaly Medina al compartir una nota de un medio local sobre la contratación del guerrero para 'Yo Soy', ya que presuntamente sería el encargado de hacer las entrevistas a los participantes del programa tras un jugoso acuerdo.