Deysi Araujo graba preciso momento en el que es víctima de robo [VIDEO]

El último jueves, Deysi Araujo, como en muchas ocasiones, se encontraba haciendo una transmisión en vivo desde su celular. Sin embargo, unos delincuentes aprovecharon su distracción para robarle el aparato tecnológico y otras de sus pertenencias. Todo lo sucedido quedó registrado en video.

El hecho se dio mientras que la modelo se encontraba de camino a Santa Anita para cumplir con un show. Ella se encontraba dentro de un carro que era manejado por un chofer de confianza, por lo que se animó a sacar su teléfono y conectarse con sus seguidores de redes sociales.

"Bueno yendo a chambear, a animar la inauguración de un local en Santa Anita. Un saludo para todas las ratas que están por ahí. ¿Cuántas ratas hay? Yo también conozco dos tipos de ratas. [...] Bueno chicos quiero saludar a todos en general y muhcísimas gracias por los saludos de cumpleaños que me han hecho llegar desde antes de ayer. Mil gracias, creo que las palabras sobran para agradecer a la gente que se comunicó conmigo", se le escucha decir a la modelo, hasta que un grito interrumpe la grabación.

Lo poco que se logra ver es la mano del delincuente que entra por la ventana y le quita el celular. Un diario local logró comunicarse con la modelo quien señaló que fueron tres los delincuentes los que le robaron y que no solo fue el celular, sino que también le quitaron su cartera.

"Iba en un taxi de confianza y fui abordada por tres delincuentes, que se bajaron de un carro. Entré en shock, me pegaron, me torcieron el cuello, me arañaron la pierna y me quitaron la cartera y el celular”, señaló Deysi, agregó también que los ladrones la estuvieron siguiendo y solo aprovecharon el momento para arrebatarle sus pertenencias.

