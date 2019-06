Justin Bieber contó las razones por las que se casó con Hailey Baldwin [FOTOS]

Tras una serie de especulaciones, el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin continúa, a tal punto que el intérprete de 'Sorry' no dudó en revelar las razones por las que decidió casarse con la joven de 22 años a solos tres semanas de haber iniciado su relación sentimental.

Justin Bieber se casó con Hailey Baldwin

Fue en una entrevista para la revista Vogue, que Bieber decidió confesarse y hablar de su vida en pareja. En principio aclaró que a su actual esposa la conoció en el 2009 en un programa de televisión, pero se volvieron a encontrar en junio de 2018. "Cuando la vi en junio pasado, había olvidado cuánto la amaba y lo mucho que la extrañaba y el impacto positivo que había tenido en mi vida. Estaba como 'esto es lo que había estado buscando'", señaló el cantante.

Con respecto al matrimonio, ambos revelaron que vivieron un romance muy intenso y que decidieron dar un siguiente paso porque desde que comenzaron decidieron no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, esto debido a las creencias de Justin.

"Tenía un legítimo problema con el sexo. Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como 'estoy tratando de protegerte del dolor y la pena'. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima", declaró.

Por su parte, Hailey Baldwin no se guardó nada y a manera de broma aseguró que el matrimonio es muy duro, por ende estar casado es extremadamente difícil.

Justin Bieber y Hailey Baldwin hablaron de su matrimonio para Vogue