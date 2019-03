Acusan a Gianmarco de no cumplir promesa a Susan Ochoa [VIDEO]

Susan Ochoa triunfó en Chile la noche del jueves 28 de febrero al quedarse con las dos gaviotas que estaban destinadas para la categoría internacional. La peruana fue reconocida como mejor intérprete y la canción “Ya no más” también fue reconocida.

Miles de sus seguidores manifestaron su emoción por la victoria de Susan Ochoa en la edición 60 de Viña del Mar. A la ola de felicitaciones se sumaron los saludos de los famosos peruanos.

Uno de los artistas que le dedicó un extenso mensaje fue Gianmarco, quien precisamente fue su couch en la tercera temporada de ‘La Voz Perú’, cuando Susan Ochoa llegó al concurso para retomar su carrera como cantante, después de una larga ausencia sobre los escenarios.

"Todo tiene su tiempo. A veces uno se pregunta: '¿por qué no pasan las cosas como uno quiere y en el momento que uno quiere?'. La respuesta es muy sencilla: 'todo en esta vida tiene su tiempo y el tiempo es sabio, pues se da cuenta cuándo uno está preparado o no'. Disfruta tu momento y abrázalo con todas tus fuerzas. Lo que viene ahora es voltear la página y continuar", expresó el cantante peruano en su Facebook.



"No te quedes pensando en este día porque te puede atrapar. El éxito suele tener algunos espejismos. Rodéate de gente buena, fortalece tu equipo de trabajo. Recuerda que por más que tengas una gran voz y grandes canciones, mucho depende de tu equipo, de tener un plan, una proyección, una visión clara de tu futuro y tus metas. Sé tan disciplinada como hasta ahora lo has sido. Cuida tu voz, tu repertorio y sigue aprendiendo lo que esta carrera tiene para enseñarte. Haz cosas nuevas, sigue tus instintos musicales, reinvéntate y sin perder tu esencia", agregó Gian Marco Zignago en su dedicatoria.

El intérprete de “Aunque ya no vuelva a verte”, “Vida de mi vida” y “Sácala a bailar” animó a Susan Ochoa a continuar pese a que le seguirán cerrando puertas: "Los premios van a ir y venir, la gente te dirá millones de cosas buenas y halagos, pero trata de no quedarte ahí. Es ahora donde viene el gran reto de la continuidad, de aprovechar al máximo todo esto para seguir tu camino. Seguirán siendo más las puertas que se cierran de las que se abren, pero de eso se trata todo esto, encontrar las llaves".

Ante el extenso mensaje de Gianmarco, decenas de seguidores le agradecieron al ganador de Grammys Latinos por sus inspiradoras palabras, sin embargo otros aprovecharon la publicación de Facebook para hacerle recordar al artista la promesa que le hizo a la intérprete de “Ya no más”, la canción que triunfó en Viña del Mar 2019.

Gianmarco fue couch de Susan Ochoa en La Voz Perú en el 2015. En dicho concurso, la ganadora de Viña no pudo contra Yamilet de la Jara.

Gianmarco creó "Si no es contigo", canción a Daniel Lazo, pese a que él no fue su couch en La Voz Perú.