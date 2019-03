Justin Bieber y Hailey Baldwin: Las 10 imágenes más sensuales de la pareja [FOTOS]

Justin Bieber, uno de los artistas de pop más famosos del mundo cumple 25 años. El cantante canadiense llega a esta edad en el marco de su matrimonio con Hailey Baldwin que empezó hace solo unos meses, y que, según la prensa internacional, estaría pasando por una crisis.

El motivo de ellas sería la supuesta filtración de conversaciones entre Justin Bieber y su expareja Selena Gómez. La situación habría generado obvias molestias a Hailey Baldwin y que hayan decidido evaluar un divorcio.

Por otro lado, otra versión del problema de pareja (de acuerdo a la revista People) explica que Justin Bieber se encuentra en un centro de rehabilitación debido a una severa adicción a las drogas que habría sufrido nuevamente el músico. Su esposa habría decidido apoyarlo hasta que suprima esos difíciles demonios.

Dicha teoría es fortalecida con la declaración que hizo Justin Bieber para la revista Vogue "Hubo momentos en que mi equipo de seguridad llegaba por la noche para controlar mi pulso y ver si aún respiraba. Me encontré haciendo cosas de las que estaba muy avergonzado: estaba siendo súper-promiscuo. Creo que llegué a usar Xanax porque me sentía tan avergonzado".

A su turno, Justin Bieber también dio a entender en una entrevista al mismo medio escrito que se siente abrumada por el matrimonio: “Pero también se trata de la persona de la que literalmente he estado enamorada desde hace varios años, así que esa es la mejor parte" agregó.

No obstante, por ahora se habla de especulación y la pareja no ha confirmado ninguna de las dos versiones. En ese sentido, al ser solo un trascendido, no podemos dejar de realizar un especial por su cuarto de siglo de los mejores momentos de Justin Bieber. En esta nota brindamos uno de las 10 fotos más sensuales y románticas del compositor y Hailey Baldwin. Para ver todas las imágenes deberás hacer clic en las fechas para que se deslicen una por una.

Datos extras: Justin Bieber ha lanzado 4 discos: My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012) y Purpose (2015).

Asimismo, tiene un EP (extended play): My World (2009); tres álbumes de remezclas: My Worlds Acoustic (2010), Never Say never - The Remixes (2011) y Believe Acoustic (2013); y dos álbumes recopilatorios: My worlds: The Collection (2010) y Journals (2013).

Por otro lado, Justin Bieber ha venido al país en dos ocasiones: 17 de octubre de 2011 y 5 de abril de 2017.

Revive el concierto que realizó Justin Bieber en Lima, en abril de 2017