Milena Zárate estalla contra la pareja de Edwin Sierra tras recibir insultos [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Milena Zárate compartió una serie de imágenes en las que se podían leer varios insultos y muchos relacionado a la diferencia de edades.

Tal como lo reveló la colombiana, las imágenes le pertenecen a Pilar Gazca, actual pareja de Edwin Sierra. "20 años de diferencia de edad y maldad", "Supérame fea, abuela, desquisiada, manipuladora, tarada", son solo algunas de las palabras que escribió Gazca.

A raíz de esta situación Milena escribió un extenso mensaje dedicado a la pareja del padre de su hija. "Me acaban de enviar esto, y quiero compartirlo con ustedes, por que esto es el claro ejemplo de lo que no debemos enseñarle a nuestros hijos, ya que hablamos de edad", escribió la colombiana.

Y continuó hablando sobre el tema: "La vida y los años me han enseñado que lo que la otra persona diga de ti refleja más de ella que de ti. Yo no me siento aludida, porque no creo ser tan importante para esta persona. Pero si estas lindas palabras son dirigidas a mí voy a contribuir a tan hueco gesto, perdón".

Sin embargo, no pasó en alto algunos adjetivos que utilizó Pilar y decidió responderle. En principio aceptó el término 'vieja', pero no menopáusica. Además aprovechó de tildarla de "fans de los viejitos" por mantener una relación sentimental con Edwin Sierra.





Finalizo su mensaje revelando que por estas actitudes no permite que su hija tenga ningún tipo de contacto con ella. "Que bueno que lo hagas público y te muestres tal cuál eres, porque es una de la tantas razones por las que no dejó que mi hija tenga un mínimo contacto. Y para terminar si me odias tanto es porque sabes perfectamente quien soy yo y quien nunca serás", señaló Milena Zárate.