Tilsa Lozano ataca a Salim Vera y él responde: “No soy una persona violenta”

¡Se defiende! Luego de que Tilsa Lozano y otros usuarios de las redes sociales lo acusaran de fomentar la violencia en contra de Daniela Darcourt, el cantante peruano Salim Vera dio su descargo en una programa de televisión.

"Los fans se excusan que Salim siempre actúa así en los conciertos. Todo bien, pero hazlo cuando a ti te toque cantar. Rompe la guitarra, rompe tu pantalón, el calzón. En tu momento. No hagas esto cuando una mujer, una artista, está haciendo su trabajo”, expresó la conductora de ‘En exclusiva’.

“Ni tú ni nadie tiene derecho de fomentar la violencia. Estamos en una época de no violencia contra la mujer, no al maltrato. Estamos tratando de que no hayan mujeres muertas todos los días, y a ti porque te parece gracioso y una payasada, fomentas a que la gente se ponga agresiva", añadió una indignada Tilsa Lozano.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre para las cámaras de Latina, el intérprete de Libido se defendió de tales acusaciones y aseguró que no tiene nada en contra de la salsera peruana.

“Rechazo cualquier insinuación que se ha hecho sobre mí respecto a que soy una persona violenta o que incito a la violencia. La palabra violencia queda demasiado grande para este tema. Rechazo tajantemente que se me haga sentir como una persona violenta, no lo soy, para nada”, indicó Salim Vera en su descargo.

El intérprete de “En esta habitación” y “Como un perro” señaló que no tiene nada en contra de la salsa. “No tengo nada en contra de los otros géneros, no los critico, no reniego de ellos, no estuve molesto porque tocó primero la señorita Daniela”.

Sobre su polémica actitud en el Alternativo Music Fest mientras Daniela Darcourt se presentaba en otro escenario, Salim Vera dijo: “Además… lo de romper el parante y el micro, son cosas que siempre hago, no es la primera vez (...) empecé mi show rompiendo un parante con todo el derecho que tengo porque estaba dentro de mi horario, además tenía que llamar la atención de mi público”.

"Es parte de un concepto, al público le encanta eso, pero tampoco voy a aceptar que se insinúe que es una incitación a la violencia, eso es demasiado exagerado. Yo no puedo medir la susceptibilidad ni la sensibilidad del público, yo soy un performer, soy un músico que desata su energía con todo lo que pueda, no puedo medir qué tan sensible está la gente, qué cosa hacer y qué no. Todo lo que hago es completamente musical", añadió el músico.

"No hago autocrítica, para mí fue un acto espontáneo y musical. Tengo que defender esa posición, no le veo ninguna maldad, nada que vaya a afectar a ninguna parte, ni al público ni a la señorita Daniela", continuó Salim Vera.



En otro momento de la conversación con los conductores de ‘Válgame Dios’, el líder de Libido no descartó limar asperezas con la salsera. "Yo respeto bastante a Daniela, aplaudo el éxito que está teniendo su excelente voz y performance. A mí me gusta mucho la salsa, incluso soy un muy buen bailarín de salsa. En algún momento hablaré con ella y limaremos asperezas. Yo no tengo problemas con eso. (...) Lamentablemente algunos lo han tomado a mal. Pero yo qué puedo hacer. Yo defiendo mi posición al respecto. No estoy de acuerdo en que se diga que incité a la violencia. Si cometo errores y son realmente errores pido disculpas, esto para mí no fue un error, en lo absoluto", sentenció el rockero.

Como se recuerda, Salim Vera rompió el parante de su micrófono luego de que Daniela Darcourt empezara con varios minutos de retraso su show en el Alternativo Music Fest. La demora de la salsera perjudicó el horario de Libido, quienes ya se encontraban listo, aunque en otro escenario.