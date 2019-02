Escribens se queja en vivo porque Óscar del Portal le "robó" 3 minutos de su programa

Rebeca Escribens protagonizó un incómodo momento durante la emisión de 'América Espectáculos'. Resulta que la extrovertida conductora no toleró que el periodista Óscar del Portal se extendiera del tiempo permitido para su espacio deportivo.

Lejos de intimidarse, la presentadora de espectáculos hizo una pausa al inicio de su programa de entretenimiento para dedicarle unas palabras a su compañero de trabajo.

"Estoy objetando, ¿no quieres narrar todo el partido también? Hace más de 3 minutos estoy sentada acá. Me están llamando, pero hace rato estoy acá sentada", expresó Rebeca Escribens al comenzar 'América Espectáculos'.

Ante esta queja pública explícita por parte de Escribens, el periodista Óscar del Portal decidió disculparse: "Perdóname, no me había dado cuenta".

La presentadora de 'América Espectáculos' no aceptó las disculpas públicas y señaló enfáticamente lo siguiente: "No te perdono nada, anda pasa por caja hijito. Me han robado 3 minutos".

Rebeca Escribens es la responsable de conducir 'América Espectáculos' en el horario de la mañana y no es la primera vez que llama la atención de la audiencia por su desenfrenado comportamiento durante la emisión de su programa en vivo.

Por su parte, Óscar del Portal es responsable de 'América Deportes' y 'Fútbol en América' junto a Erick Osores, con quien protagonizó más de un hilarante episodio en ediciones pasadas.

Pese a este problema de tiempos durante los programas en vivo, Rebeca Escribens y Óscar del Portal tienen una muy buena amistad y ello se ve reflejado en sus redes sociales, donde comparten momentos como compañeros de la misma casa televisiva.