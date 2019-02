¿Cuántos puntos de rating hizo EVDLV frente a 'Gisela Busca'?

Beto Ortiz y Gisela Valcárcel se enfrentaron en el rating el último sábado por las pantallas de TV. El periodista inició con el pie derecho en la segunda temporada de ‘El valor de la verdad’, pues arrasó en el rating al tener en el sillón rojo a Nicola Porcella, quien contó su verdad sobre la llamada “fiesta de terror” en Asia, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas.

Por su parte, la conductora de TV tuvo a la exintegrante de ‘Esto es guerra’ narrando su historia de amor con Pedro Moral, con quien llegará al altar en mayo del 2019. Nadie imaginó que Nicola Porcella estaría en EVDLV de Latina. Y es que el capitán de los ‘guerreros’ ha sido figura por casi 8 años a América Televisión.

Según fuentes de Trome a las 10:20 p.m. el programa conducido por Beto Ortiz registraba 19.6 puntos de sintonía. En tanto, el espacio de Gisela Valcárcel alcanzó en el mismo minuto 10.5 puntos. Una hora más tarde, a las 11:10 p.m., EVDLV había llegado a los 23.2 puntos de rating, mientras que ‘Gisela Busca’ marcaba 6.8 puntos promedio.

Durante el programa de Beto Ortiz, Nicola Porcella contestó las 21 preguntas y ganó 50 mil sol, aunque en un inicio del programa dejó en claro que no quería el dinero “si no que llegó al set para contar su verdad”. El integrante de ‘Esto es guerra’ sostuvo que invitó a la fiesta a la Miss Trujillo, Claudia Meza, pero dijo estar sorprendido por las palabras de ella durante el programa de Magaly Medina. Además, negó firmemente que nunca drogó a la modelo norteña.

"Me sorprendió verla hablando de todo esto. Ella salió decir que no me veía meses. Ella estuvo conmigo una semana antes, ayudándome a limpiar la herida. Tengo las conversaciones con ella donde dice que ya está llegando a mi casa. Una semana conmigo una semana antes de la fiesta", comentó el 'guerrero'. "Creo ahí entra un nivel más de amistad. Claudia Meza me saluda en el día de mi cumpleaños, en que me dice que las malas noticias que no me afecten, entonces sabrás mi desconcierto de verla ahí sentada. No sé por qué lo hace, no la entiendo. Hay mil pruebas de que no estaba mal, que estaba totalmente de acuerdo con la fiesta", añadió el integrante de 'Esto es guerra'.

Por otro lado, Nicola sostuvo que cuidó a Poly Ávila durante su “momento de crisis” por el estupefaciente que supuestamente le dieron.

Programa EVDLV