Beto Ortiz se venga de ATV con letal mensaje en estreno de "El valor de la verdad"

Contó su verdad en el estreno de "El valor de la verdad". El periodista peruano Beto Ortiz compartió en sus redes sociales el minuto a minuto del gran estreno de su programa en Latina, en el cual tuvo como primer invitado al chico reality Nicola Porcella, quien se ha visto en el ojo de la tormenta por su participación en la "fiesta del terror" en la que se drogaron a dos modelos, Poly Ávila y Claudia Meza.

En su cuenta oficial de Instagram, el hombre de prensa Beto Ortiz compartió una foto en la que podemos verlo brindando con una copa y de fondo tenía a su televisor sintonizando el programa "El valor de la verdad". Él escribió un mensaje para todos sus seguidores, quienes lo aman y para aquellos que lo critican. "Salud, lovers and haters".

En plena transmisión del programa por Latina, el periodista Beto Ortiz envió un letal comentario contra el canal 9, en el cual trabajó por un corto periodo. Esto fue lo que manifestó por medio de su cuenta oficial de Twitter. "Interrumpo esta transmisión para enviar un saludo fraterno a mis amigos de ATV que me cancelaron el programa. Salud".

Recordemos que ante de su llegada a Latina, el periodista Beto Ortiz fue anunciado como una de las figuras de ATV. Él era el responsable de un noticiero nocturno, el cual llevó como nombre "Beto a saber". Este espacio fue sacado del aire para anunciar el regreso de Magaly Medina con un renovado espacio para las noticias de la farándula.

Beto Ortiz en su cuenta de Twitter

Chico reality en "El valor de la verdad"

Beto Ortiz no se siente culpable por Ruth Thalía Sayas

"Ocurrió en una época en la que todavía no vivíamos esta fiebre de feminidicios, o por lo menos no contabilizábamos los asesinatos de mujeres. En ese momento fue como un evento macabro, terrible, inédito, ahora es cosa de todos los días", respondió Beto durante la entrevista, alegando que no sentía culpa por el asesinato de Ruth.

"Culpa no, pena sí. Muchísima pena. Tú no puedes tener control de lo que pasa después de tu entrevista", aseguró, además agregó que: "Entiendo que para mucha gente sea una manera de atacarme, de tratar de hacerme sentir culpable por algo que ocurrió con una entrevista mía", sentenció la figura de Latina.